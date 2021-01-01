北捷跨年運量統計出爐　24小時不斷電還是掉了62萬

▲北市跨年夜，北捷運量受疫情影響，人潮不如以往。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府跨年晚會在市長柯文哲獨排眾議下，照常舉辦，但進場人數下修到4萬人；市府估計，至2020年12月31日晚間11點，入場人數約1萬6500人，加上外圍零星等待煙火民眾，市府廣場周邊約聚集2萬5千人。統計北捷24小時運量，今年僅257.9萬餘人次，比去年大減62萬人次。

北捷表示，1月1日凌晨1點完成跨年輸運任務，統計12月31日清晨6點至1日上午6點，全線運量257.9萬餘人次。比較前年到去年同期，北捷當時全線疏運320.6萬人次，創通車以來新高，疏運任務到凌晨2點15分才完成，這次在疫情影響之下，運量大減62萬人次。

北捷指出，今年受到疫情影響，人潮確實不若以往，到12月31日晚間12點為止，北捷全線總運量約239.3萬人次，較去年同時段的284.3萬人次，減少45萬人次；台北市政府周邊的市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站等4站，運量20.5萬人次，較去年同時段34.9萬人次少了14.4萬人次。

北捷表示，從1日凌晨0點開始，參加跨年活動的民眾大量湧進市府站、永春站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站，行控中心依車站人潮狀況適時加開列車輸運旅客。經統計，市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站及象山站等4站自2020年12月31日上午6點至2021年1月1日凌晨2點，運量約20.9萬人次。