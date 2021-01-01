　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯開始接種國產「衛星-V疫苗」　破半數民眾對效力沒有信心

▲▼俄羅斯民眾開始施打「史普尼克V」（Sputnik V）新冠疫苗。（圖／路透）

▲俄羅斯民眾開始施打國產新冠疫苗。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯已開始使用國產疫苗展開接種工作，許多民眾對此懷抱希望，但不少人士質疑這支疫苗的效力，因為俄國政府似乎只想贏得疫苗生產競賽，逾半民眾對此疫苗沒有信心。

全球市場研究調查公司易普索（Ipsos）本週民調顯示，俄國只有43%的民眾希望接種疫苗，反觀美國及德國分別有69%及65%的民眾有此意願。其他俄國民調指出，僅有38%的俄國民眾想要接種疫苗。

傳染病專家謝斯塔科娃（Irina Shestakova）接受俄羅斯新聞社（RIA）訪問時坦承：「這令人擔憂。（因為）儘快為大多數人口接種疫苗的國家便是勝利者。」

列瓦達民意測驗中心（Levada Center）負責人古德柯夫（Lev Gudkov）指出，圍繞在俄製「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗的宣傳活動加劇了若干擔憂。

俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）在8月時宣布，「衛星-V」是全球首支註冊的疫苗，引發對於俄國政府急於贏得疫苗生產競賽的擔憂。

由於「衛星-V」取名自蘇聯於1957年冷戰巔峰時期首顆發射的人造衛星，人們更認為俄國政府急於贏得疫苗生產競賽。

古德柯夫指出：「這次大規模（疫苗接種）計畫引起極大的擔憂和不信任。人們知道，對於蒲亭而言，這支疫苗是俄國對抗西方的一部分。」

俄國官方2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情數據也引發懷疑。儘管俄國有大量感染人數，但官方死亡率仍相對較低。

俄國計算官方死亡人數的方法只基於解剖證實，政府已為此辯護。列瓦達民意測驗中心11月民調顯示，只有27%的俄國民眾對官方數據有信心。

►舒緩肌膚，刮鬍完也可用

ET快訊
蕭敬騰跨年往後摔「躺地握麥唱完」：讓大家擔心了
讓全世界都羨慕！　張惠妹「3分鐘超華麗跨年煙火」揪7萬人迎2
快訊／五月天唱一半「警方帶離歌迷」！　相信音樂認：疑自主健康

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯開始接種國產「衛星-V疫苗」　破半數民眾對效力沒有信心

快訊／金正恩慶祝2021到來　北韓平壤大同江畔萬發煙火齊放

LIVE／東京最低調寧靜跨年　淺草寺敲108鐘響踏入2021

LIVE／雪梨港灣跨年煙火秀來了！　7分鐘炸裂夜空線上迎2021

鑽石公主號、磐石艦慘淪「病毒培養皿」　2020這幾國都爆重大群聚

轟川普是「瘋狂殺人犯」！　伊朗總統：他下台後中東局勢將趨穩

LIVE／再見了2020！紐西蘭2021首秀煙火齊發　璀璨奧克蘭夜空

青瓦臺幕僚微幅改組！文在寅支持度暴跌...受理總統秘書室長辭呈

7成民眾接種疫苗即達「群體免疫」　佛奇盼明年初秋生活恢復正常

比冷凍庫還冷！北海道首下探-30度　當地人崩潰迎今冬最低溫

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

張惠妹台東開唱：歡迎光臨我的烏托邦！　《古調》開場...飆唱《當我開始偷偷地想你》

小貓打針「奶音哭叫＋癟嘴泛淚」牠無辜萌樣萌暈網：好想抱緊緊

高雄驚傳11聲槍響！嫌犯衝撞警車　警逮車見「後座躺遺體」

動力火車桃園美聲打頭陣　《忠孝東路走九遍》+經典《永遠不回頭》

張惠妹男友Sam

俄羅斯開始接種國產「衛星-V疫苗」　破半數民眾對效力沒有信心

快訊／金正恩慶祝2021到來　北韓平壤大同江畔萬發煙火齊放

LIVE／東京最低調寧靜跨年　淺草寺敲108鐘響踏入2021

LIVE／雪梨港灣跨年煙火秀來了！　7分鐘炸裂夜空線上迎2021

鑽石公主號、磐石艦慘淪「病毒培養皿」　2020這幾國都爆重大群聚

轟川普是「瘋狂殺人犯」！　伊朗總統：他下台後中東局勢將趨穩

LIVE／再見了2020！紐西蘭2021首秀煙火齊發　璀璨奧克蘭夜空

青瓦臺幕僚微幅改組！文在寅支持度暴跌...受理總統秘書室長辭呈

7成民眾接種疫苗即達「群體免疫」　佛奇盼明年初秋生活恢復正常

比冷凍庫還冷！北海道首下探-30度　當地人崩潰迎今冬最低溫

五月天「90秒絢爛煙火」迎新年！　阿信爆感冒被虧「沒穿衣服」

跨完年續嗨唱！玖壹壹30分鐘不間斷　觀眾跳起來狂歡變夜店

高中生橋下烤肉放鞭炮跨年　抬頭驚見「有人上吊輕生」遺體長蛆

王一博「高空吊鋼絲+後空翻」開唱！　唱一半騰空飛起來

高雄跨年秀「無人機王船」為台灣祈福　蔡英文盼：新年帶來平安健康

揮別2020迎來2021！台南金曲跨年夜　無人機表演陪觀眾一起倒數跨年！

快訊／自主管理者落跑聽五月天演唱會！桃園市府證實：不只一個人

俄羅斯開始接種國產「衛星-V疫苗」　破半數民眾對效力沒有信心

獨／5車臨停國道十號路肩！爽看義大610秒煙火秀　不要命下場曝

五代團「好看的孩子」大集合！　《MBC歌謠大祭典》合作舞台網推爆

「D到H奶」陸妹來台賣淫 　見警急穿衣：我找網友

國際熱門新聞

即／北韓慶跨年　平壤煙火齊放

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

即／雪梨跨年煙火秀　喜迎2021

即／淺草寺108鐘響　日本安靜跨年

首爾看守所囚犯寫紙條求救

鑽石公主號慘淪「病毒培養皿」　回顧2020重大群聚！

老公忘記接小孩　寵物魚下場慘

惡男亂丟24個人體斷肢　還有5顆頭

確診病患和護士「隔離房內」做愛

請「808天病假」遭解雇！法官判他訴勝

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

英媒讚台灣防疫有成　刺激經濟

冰凍3萬年披毛犀重見天日

2021會更慘？他曝史上「辛丑年慘況」

更多熱門

相關新聞

佛奇：70%人打疫苗明年就可正常生活

佛奇：70%人打疫苗明年就可正常生活

美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）30日在接受加州州長紐森（Gavin Newsom）採訪時呼籲人們要盡快接種疫苗，好讓美國可以盡快達成「群體免疫」的目標。他也表示，如果美國能在2021年大規模地為人們接種疫苗，那民眾就有機會在明年初秋恢復正常生活。

陸委會批對岸：不要將國人當成試驗品

陸委會批對岸：不要將國人當成試驗品

員工私自銷毀疫苗　醫療中心怒解僱

員工私自銷毀疫苗　醫療中心怒解僱

「恐懼」實為2020年代表詞

「恐懼」實為2020年代表詞

金價小幅上漲　因財政救助計畫可能擴大致美元觸2年低點

金價小幅上漲　因財政救助計畫可能擴大致美元觸2年低點

關鍵字：

疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／五月天開唱「警方突帶離歌迷」！　相信音樂認：疑似自主健康管理者

張惠妹唱一半突道歉：我不是故意的　7萬人心疼打氣

五熊驚喜宣布結婚！「感謝主，我是張太太」

蕭敬騰跨年往後摔「背著地握麥克風唱完」：讓大家擔心了

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

台南跨年開場意外！主持人竟2缺一

提款遭陌生人狂盯！轉頭罵「沒禮貌」結局尷尬了

讓全世界都羨慕！　張惠妹3分鐘煙火揪7萬人迎2021

台北101煙火點亮2021　ETtoday祝新年快樂

快訊／高中生烤肉等跨年　抬起頭…驚見屍體嚇到尖叫！

胡瓜大喊：後面的朋友！鏡頭一轉網笑瘋

Siri喊早點回家！情侶逛完逢甲回台北　隔天傻眼了

阿信嘆：五月天是不是過氣？　下秒預告做這事...瑪莎一聽嚇：公審觀眾？

桃園跨年演唱「零觀眾」畫面曝光

即／台南2人居家檢疫溜出門　KTV歡唱遭逮

更多

最夯影音

更多
勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了

勝訴謝和弦、莉婭獲賠120萬！　Keanna連PO「12個驚嘆號」發聲了
6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

6縣市跨年晚會取消進場改直播　北市有變數？柯文哲：31日宣布

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

Sandy不滿聖誕禮物「鹿希派年尾還惹我」　爆吳宗憲「身上有味道」：而且衣服都皺的！

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

高雄傳槍響！嫌拒檢衝撞副所長 警開11槍阻攔「後座乘客中彈亡」

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

田馥甄打頭陣！北市跨年晚會開始　現場人數僅約4千人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面