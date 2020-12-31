快訊／通緝犯拒檢衝撞副所長！鳳山街頭11聲槍響…警晚間逮到人

▲高雄鳳山30日晚間驚傳槍響，警方31日將人全部逮捕。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者柯振中、黃子倩／高雄報導

高雄市鳳山區30日晚間發生拒檢撞警事件，造成五甲派出所副所長負傷，警方連開11槍阻止逃逸，找到車輛時，後座一名乘客頭部中彈身亡，其他3人則逃逸無蹤。警方循線追查，31日晚間逮捕3人，詳情仍在進一步偵辦當中。

警方31日循線追查，晚間在七賢二路逮捕遭到通緝的李姓主嫌，另外2名同夥則在五甲一處電子遊樂場、五甲的住處逮捕，目前正在將人帶回鳳山分局，詳情仍待進一步偵辦。