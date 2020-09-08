賣水變大陸新首富！1.75兆身價「秒殺」馬雲馬化騰　超強背景曝

▲ 農夫山泉創始人鐘睒睒 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸最大的瓶裝水龍頭公司農夫山泉今（8）日於港股掛牌，獲得市場高度追捧。昨（7）日結束暗盤交易後，股價大漲91.86%，創始人鐘睒睒的身價也因此達到597億美元（約新台幣1.75兆），超越騰訊董事會主席兼執行長馬化騰，成為新的中國首富！

▲ 農夫山泉。（圖／翻攝自微博）

據《東方財富網》報導，截至9月7日下午6時半，農夫山泉暗盤收盤股價大漲 91.86%，報收41.25港元／股。數據顯示，此次農夫山泉上市後總股本為111.88億股，按41.25 港元／股計算的話，其最新總市值達到4615億港元，而作為創始人的鍾睒睒目前持有約84.4%的股份，按此計算，他持股農夫山泉的市值為3895億港元（約新台幣1.47兆）。

除農夫山泉外，鍾睒睒還實際控制另一家上市公司，即是今年4月29日在上交所掛牌的萬泰生物。截至9月7日收盤，萬泰生物報每股197.12元（人民幣，下同），總市值為854.7億元。而鍾睒睒通過直接持股和養生堂間接持股，合計持有75.15% 的萬泰生物股權，按此計算，鍾睒睒持股萬泰生物的最新市值為642億元（約新台幣2754億元）。

▲鐘睒睒一躍成為大陸首富。（圖／翻攝自微博）

如此一來，鍾睒睒通過農夫山泉和萬泰生物2家公司，合計的持股總市值達到了4079億元，按最新的美元人民幣中間價計算，約合597億美元。

根據富比士實時富豪榜數據顯示，目前的大陸首富馬化騰身家為568億美元，緊隨其後的馬雲為513億美元。也就是說，鍾睒睒超過馬化騰，成為大陸的新晉首富。不過文章也強調，當前螞蟻集團也在全速上市的路上，不排除在螞蟻集團上市後，馬雲會再次奪回大陸首富的可能性。