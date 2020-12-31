年末疫情、萊豬、健保三箭齊發　陳時中喊累盼「過年一兩天能放空」

▲衛福部長陳時中說明2021年起健保費率調漲為5.17%定案。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長陳時中曾說任內要處理最重要的三件事就是新冠疫情、萊豬開放以及健保費率調整。而在2020年最後一天，衛福部一口氣對這三件事情進行說明，陳時中開玩笑稱「三箭齊發」。至於明年接下來有何挑戰與希望，陳時中說，其實這兩天自己也很累，這幾件事能安然渡過就阿彌陀佛，過年希望有一兩天能放空，把事情重新思考，為明年再做準備。

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會說明新增境外移入病例以及國內出現第二例英國變種病毒個案；另一方面，陳時中下午1時至行政院出席行政院地方食安自治條例記者會，針對萊豬議題進行說明；接著下午2時40分，陳時中與健保署、社保司召開記者會宣布「110年度健保費率案」，拍版將保費費率從4.55%調整為5.17%。

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有媒體提問，陳時中曾說身上背負疫情、萊豬、健保三箭，現在看起來有部份告段落，未來的最大挑戰為何、明年又有何新希望。陳時中回答時先苦笑一番說，真的很巧，沒想到今年最後一天三箭齊發，從疫情變化、跨年問題、到萊豬中央態度原則、健保費率報告。

陳時中坦言「我這兩天也很累」，這些議題雖然明確，但還是要花一點時間思考，若能安然渡過就阿彌陀佛。至於過年有希望有一兩天放空，把事情重新思考為明年再做準備。