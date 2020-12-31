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快訊／觀光局宣布取消三仙台迎曙光、日月潭跨年晚會　改線上直播

▲日月潭音樂跨年、三仙台看日出　7大國家風景區跨年迎曙光活動。（圖／取自交通部觀光局網站）

▲受疫情影響，三仙台元旦迎曙光、日月潭煙火音樂跨年晚會等活動取消或縮小規模。（圖／取自交通部觀光局網站）

記者賴文萱／台北報導

因應COVID-19疫情影響，交通部觀光局今（31）日宣布，三仙台元旦迎曙光、日月潭煙火音樂跨年晚會等活動取消或縮小規模。

觀光局表示，日月潭國家風景區管理處為減少大型群聚時間，伊達邵碼頭跨年演唱活動取消，但水社、伊達邵雙煙火經評估能有效分散人潮及風險照常施放，強化並落實中央流行疫情指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩（除了補充水份外，全程禁止飲食）及加強防疫宣導服務。

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▲日月潭音樂跨年、三仙台看日出　7大國家風景區跨年迎曙光活動。（圖／取自交通部觀光局網站）

▲受到疫情影響，觀光局國家風景管理處所辦活動急宣布異動。（圖／取自交通部觀光局網站）

東部海岸國家風景區管理處因應台東縣政府公布「張惠妹回鄉跨年活動」人數上限，場外以即時線上轉播辦理，考量跨年活動結束後，外圍人潮有可能轉向三仙台元旦迎曙光現場活動，基於防疫安全，宣布取消活動，改採直播搭配線上抽獎活動辦理。

此外，參山國家風景區管理處辦理「2021魅力谷關幸福梨山跨年晚會」、「Sqoyaw環山部落-跨年晚會祖靈祭暨傳統文化及部落市集系列活動」2場次活動，亦改以線上直播方式辦理。

▲日月潭音樂跨年、三仙台看日出　7大國家風景區跨年迎曙光活動。（圖／取自交通部觀光局網站）

▲阿里山風管處活動，活動參與人數上限為150人。（圖／取自交通部觀光局網站）

阿里山國家風景區管理處辦理之「賞太平2020 一抹紅霞迎太平 2021 雲采飛揚」活動，考量活動參與人數上限為150人，且為戶外空間，可落實中央流行疫情指揮中心政策保持一定社交距離，且採單一入口管制，控管出入人員並量額溫、要求戴口罩、酒精消毒、採實聯制，強化並落實防疫措施。

觀光局表示，將責成國家風景區管理因應疫情變化滾動檢討，依據中央流行疫情指揮中心相關防疫指引辦理，並加強清潔消毒頻率，徹底落實防疫政策，守護遊客健康。

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