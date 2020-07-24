夫妻同遊三仙台...他內急找廁所竟失蹤　搜尋發現中暑倒臥樹叢

▲▼ 艷陽天夫妻同遊三仙台，70歲夫中暑倒臥樹叢 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局新豐派出所日前接獲報案，一對夫妻檔至成功鎮三仙台風景區遊玩，其中70歲的倪姓丈夫在行程中說要去如廁後就未在見其蹤影，妻子江姓婦人擔心其夫迷路或失足落海發生危險，急忙撥打報案電話請求警察協助。

新豐所巡邏警員蘇群翔、鄧智鴻及許志維等員獲報後便立即趕至三仙台風景區內，與海巡友軍分頭巡視園區步道一圈後未發現倪翁身影。因三仙台內腹地廣大且多茂密樹叢與低窪坑洞，警員蘇群翔經調閱園區內監視器尋找倪民身影及行走路線，鎖定小區域後在周遭展開地毯式搜索，沿途呼叫老翁姓名，終於與熱心民眾找到倒臥在樹叢中，疑似中暑臉色蒼白的倪姓老翁。新豐所員警與海巡人員趕緊合力攙扶老翁脫困，經119救護車送醫檢查後幸無大礙。

倪姓老翁事後回想，他在三仙台遊覽時因一時內急，便向妻子表示要先行去廁所，但因天氣實在太熱且公廁位置又遠，便想說在附近找隱密樹叢處小解，豈料一走到樹叢內就因中暑頭暈目眩，倒臥在地無法自行站起，所在位置偏僻隱密且其又無力呼救，還好員警發現他救回一命脫離險境。

成功分局提醒，隨著疫情趨緩及暑期的來臨，民眾紛紛外出踏青旅遊，使得東海岸各景點湧入大量人潮。艷陽高照的酷暑下若未做好防曬工作及適時補充水分，便容易有中暑情況發生。安排出遊時戶外行程應避開正中午時段，並勿長時間曝曬於太陽下，若有身體不適時應立即至陰涼處休息與多補充水分。



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