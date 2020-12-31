直擊／萊爾富信義區門市拆門了！備戰跨年人潮　開賣400盒萊潔口罩

▲萊爾富北市信彩店今早拆門迎戰跨年人潮。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

台北市長柯文哲稍早宣布北市跨年照辦，進入管制區的民眾須完成「實聯制」、戴口罩、量體溫，萊爾富信義區門市也準備好迎接跨年人潮，於今日早上10點進行拆門，目前該門市自動門已全數拆除，為落實防疫還在門市外設置酒精專區，也在現場販售萊潔口罩、暖暖包等等商品，滿足民眾即時需求。

▲目前萊爾富北市信彩店自動門已拆除，其餘信義區周邊門市將視當日人潮機動調整。



業者表示，「萊爾富北市信彩店」離市政府跨年晚會最近，為因應大批人潮湧入，決定拆除北市信彩店自動門、冰箱門等等設備，其餘信義區周邊門市將視當日人潮機動調整。

▲門市外擺放酒精專區。



▲現場販售近400盒萊潔口罩。



由於今年受疫情影響，加上跨年前夕台灣又出現本土確診以及首例變種病毒案例，萊爾富以防疫為前提，特別在北市信彩店結帳區、店門外賣區增設自助酒精消毒區，呼籲民眾跨年也要注重防疫。

為避免過多公共機台接觸，萊爾富也增加5～10名人力於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域，以專人協助滿足民眾購物需求，並於多處設置酒精，方便店員隨時消毒使用，如咖啡機台、熱食機台、外賣區等，現場也備妥近400盒萊禮生醫的萊傑醫療防護口罩、暖暖包等等用品，滿足現場跨年民眾的及時需求。

▲因應跨年瞬間大量人潮，萊爾富也做好準備增加人力。