推翻大選結果最後機會　川普呼籲支持者1月6日華府見！

▲No retreat,no surrender。川普將在1月6日為總統大選翻盤作出最後一擊。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普27日在推特上發出訊息，顯示他仍沒有放棄推翻大選結果的計畫。1月6日是美國參眾兩院舉行聯席會議清點及確認總統大選選舉人票的日子，也是川普翻盤的最後機會。

川普日前接連在推特上表達自己的不滿，將矛頭對準司法部門及共和黨。他在26和27日連續兩天要求共和黨參議員站出來為捍衛他的總統寶座而戰。

他指稱如果民主黨總統候選人被人偷走大選結果，那麼民主黨參議員必然會視之為戰爭行為，並反抗到底。川普批評共和黨參議院領袖麥康奈等人放棄戰鬥，只想著「翻到另一頁」。

這位美國總統同時批評說，各家法院「使壞」；聯邦調查局及所謂「司法部」沒有盡到職責，讓美國的選舉系統看起來像是個落後國家。

川普26日在推特上發文說：「歷史將會銘記。永遠不要放棄，1月6日我跟各位在華盛頓特區見！」 英國《獨立報》報導，川普聲言「1月6日華盛頓特區見」，顯示他打算當天對總統大選結果發出挑戰。

儘管麥康奈呼籲共和黨議員不要這麼做，但已有幾名共和黨議員準備響應總統的號召。川普執著於推翻總統大選結果的動作，引發一直支持他的《紐約郵報》不滿。該報編委會在28日見報的文章中呼籲川普認真考慮喬治亞州的參議員選舉，不要老是想著推翻總統大選結果。

文中說：「保住參議院就意味著保住你的遺產……如果你堅持把最後的時間浪費在破壞一切，你將會以如此方式被銘記：不是革命性的人物，而是無政府主義者。」