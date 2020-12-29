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「12港人案」審理不透明　中駐英使館反擊：英方混淆視聽！

▲▼12港人偷渡被拘深圳　家屬出面提出訴求。（圖／路透社）

▲12港人偷渡被拘深圳　家屬出面提出訴求。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

12名港人今年8月企圖偷渡台灣案件，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)日前發表聲明，認為12名涉嫌偷越邊境的香港人員在深圳被「秘密審判」，中方必須公開透明。對此，中國駐英大使館立刻回應，「英方相關言論混淆是非中方堅決反對。」

綜合陸媒報導，深圳市鹽田區人民法院28日依法公開開庭審理鄧棨然、喬映瑜組織他人偷越邊境，鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟偷越邊境案，聽取完檢察機關的公訴意見、各被告人及委託律師的辯護意見後，法院決定擇期宣判。有陸媒透露，被起訴的10名港人當庭均表示認罪，希望從輕處罰。

針對12港人偷渡事件，英國外交發展大臣拉布發表聲明，對12名涉嫌偷越邊境的香港人員在深圳被「秘密審判」深表關切，要求中方以公正透明方式審理案件。

中國駐英國使館發言人表示，深圳市鹽田區人民法院一審公開開庭審理該案。有關人員涉嫌偷越或組織他人偷越邊境罪被依法起訴。部分港籍和深圳市人大代表、政協委員、新聞記者以及被告人親屬旁聽了審理。「英方有關言論罔顧事實、混淆是非，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。」

報導稱，該發言人指出，法律面前人人平等，任何人都不能凌駕於法律之上。中國是法治國家，有法必依，違法必究。中國司法機關依法辦案，不容歪曲、詆毀和干涉。「中方敦促英方切實遵守國際法和國際關係基本准則，立即停止干涉香港事務，停止干涉中國內政，停止干涉中國司法主權！」

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