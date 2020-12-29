單親媽勒斃小女兒...帶大女兒輕生！她庭上痛哭：求法官原諒媽媽

▲台中單親媽勒斃女兒。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽、林昱萱／台中報導

台中一名林姓單親媽媽日前疑因壓力過大，先是將患有平腦症的小女兒勒斃後，接著帶大女兒吞藥自殺，而過程中大女兒不斷掙扎，打電話給父親求救，因此林女與大女兒被送往醫院撿回一命，但小女兒卻已經明顯死亡。對此，台中地院審理後認為，林女患有輕度憂鬱症，情堪憫恕，依法判她3年2月徒刑。

判決指出，林女離婚之後，獨力扶養兩名年幼的女兒，但疑似因為照顧壓力太大，因此產生尋短的念頭，於去年7月先是將11歲患有平腦症、生活無法自理的小女兒勒斃之後，再與大女兒一同輕生，而過程中大女兒自行掙脫，並緊急通知父親到場。

林女前夫到場時，林女、大女兒都已經陷入昏迷，經送醫搶救後撿回一命，但其小女兒已經明顯死亡。對此，大女兒、林女的友人在庭上均為其求情並證稱，林女照顧孩子一直不遺餘力，而大女兒也向法官求情，希望可以原諒媽媽。對此，台中地院審理後，認為林女在犯案時精神耗弱，確實符合減刑標準，審理後全案依與少年共同故意對兒童犯殺人罪，判處林女3年2月徒刑。

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