連帽大毛毯超暖！小7全新角落小夥伴10款集點商品　軟綿綿提袋爆Q

▲小7全新角落小夥伴集點送，共有10款居家、辦公限定商品。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

隨便放都可愛！小7「角落小夥伴莓好心願集點送」12/30起登場，推出絨毛開窗提袋、多功能桌燈及雙層收納櫃，還有冬天必備連帽大毛毯等等共10款居家、辦公實用商品，所有角落小夥伴都穿上粉嫩草莓裝，可愛到心都融化了。另外小7也同步推出4款獨家角落小夥伴春節禮盒，從吃的到生活用的通通都療癒。

這次的集點活動第一波自12/30開跑，首度開發的「絨毛開窗提袋」有2種顏色，可肩背手提，材質摸起來軟綿綿超療癒，「按壓式布偶筆」共有白熊、貓、企鵝和蜥蜴4款布偶造型。第二波將在明年1/6下午3點起推出「門簾」2色、具三段式光源可360度隨意調整角度「多功能造型桌燈」2色，另外還有「雙隔滾輪收納籃」2色、「雙層收納櫃」2色。

▲絨毛開窗提袋，材質摸起來超軟綿。



▲按壓式布偶筆有4款造型，全都換上粉嫩草莓裝。



▲雙層收納櫃有2色，分為上下層。



▲雙隔滾輪收納籃也有2色，可以隨意拖著走。



電子集點也有推出獨家「絨毛卡套零錢包」 ，有白熊、貓、蜥蜴3款造型，每隻角落小夥伴都穿上粉色草莓圍裙，除了可當零錢包之外，背面還有卡套設計；寒冷冬天最需要的「連帽大毛毯」，有蜥蜴、貓2款造型，粉嫩草莓圖案搭配俏皮連帽斗篷式設計，Q萌又保暖，同樣明年1/6下午3點起就能預購。

▲絨毛卡套零錢包也是摸起來軟綿綿，和提袋可以配成一組。



▲連帽大毛毯不使用時可以塞成一個大頭娃娃。



最後一波會在明年1/13下午3點起登場，壓軸「陶瓷盤4件組」，一次擁有大、小陶瓷碗、陶瓷盤和湯匙，可任意搭配組合使用；「桌上書架收納盒」附雙格筆筒好分類，書架收合讓空間更好運用。另外，小7實體門市12/30起開賣4款獨家角落小夥伴春節禮盒，有果凍、芝麻蛋捲、米果和麵，角落小夥伴迷絕對不能錯過。

▲陶瓷盤4件組，有橘黃色和白色。



▲12/30起也同步推出4款角落小夥伴春節禮盒。



全家至明年1/2則是推出寶可夢集點活動，結合出遊和居家耍萌2大主題，皮卡丘、傑尼龜、卡比獸、小火龍等人氣角色都上場，包括18吋皮卡丘行李箱、收納組、自動傘，還特別為牌卡玩家設計皮革製高質感收納盒。另外也可用直購價將100公分卡比獸大抱枕帶回家，圓滾滾的外型，躺在肚皮上超柔軟！

▲100公分卡比獸大抱枕、皮卡丘尾巴抱枕可直購。另有「撐住你遊戲墊」、「說閃就閃行李箱」、「束束順利旅途三件組」集點送。（圖／全家提供）