跑到科大前面脫褲...他朝校門露出「內部風光」！學生一看秒奔逃

▲阿義被依法判4月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名男子「阿義」（化名）日前在某間科技大學外面，突然將自己的褲子脫下，並朝校內露出生殖器，誇張的行徑讓讓多名路過的學生都嚇壞了，趕忙將此事報告教官。對此，新北地院審理後，依法判阿義4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義日前意圖供人觀覽，基於公然猥褻之犯意，在不特定多數人得以共見共聞之情況下，於某間科技大學側門外，褪去自身衣褲，朝校內活動之師生裸露出生殖器，以此此方式公然為猥褻行為，經過現場的學生目睹之後，立刻轉知學校教官，而教官知悉後，火速報警處理。

警方獲報之後，調閱現場監視器錄影畫面，循線將阿義逮捕到案，而阿義到案之後對於犯行坦承不諱，且又有現場監視器畫面作證，因此其犯行堪以認定。對此，法官認為，阿義為滿足自身私慾，不顧他人之感受，竟於不特定人得以共見共聞場所，公然裸露性器官為猥褻行為，已經妨害社會善良風俗，所為實屬不當。

不過，法官念及阿義犯案後坦承犯行，犯後態度尚佳，念及其患有衝動控制障礙，案發後有持續治療，考量其智識程度、家庭狀況、經濟狀況、犯罪動機、目的、手段等後，依犯公然猥褻罪，累犯，判處他有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。