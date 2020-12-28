英國報告估「陸GDP八年超美」　胡錫進：當它「捧殺」別被忽悠

▲中美競爭態勢近年不斷升高。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國經濟和商業研究中心近日發布報告，稱中國經濟總量將於2028年超越美國。對此，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進表示，很多中國人聽見的第一反應是「捧殺」，這種心態是健康的，「我們不能被西方關於中國GDP『將加速超越美國』的預測忽悠了。」

胡錫進在網路節目《胡侃》上指出，在他看來，英國經濟和商業研究中心發布的報告，有向美國和西方世界拉響「中國在加快崛起」警報的意味，要刺激、鼓動美西方社會「行動起來」。

胡錫進提到，中國GDP早晚會超過美國，這就像印度GDP大約會在10年後超過日本一樣，是個時代趨勢，具體哪一年走到那個臨界點，首先影響的是心理，「其實這種超越是模糊不清的，中美力量對比和世界地緣政治形勢都不會在那個臨界點前後發生質的變化。」

胡錫進認為，不管達不達到那個臨界點，中國已經有能力捍衛自己的國家安全，從容抵制美國的各種脅迫，堅持走符合本國國情的發展道路，「即使越過了那個臨界點，中國也將在很長時間裡繼續處於戰略被動，美國糾集盟國的圍堵不會撤銷，反而存在變本加厲的可能性。」

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）



胡錫進表示，整個20年代中國下力氣爬坡的時候，美國料將投入很大精力加以阻撓，破壞中國發展會在更大程度上成為美國的戰略自覺，這一切必將導致中國繼續發展的成本不斷增加。

胡錫進指出，所以能被西方關於中國GDP「將加速超越美國」的預測忽悠了，切不可順竿爬，以為中國接下來的經濟增長將很順利，低估下一步經濟領域的風險

胡錫進提到，中國實現經濟高質量發展的轉型還有很多硬仗要打，光是圍繞各項卡脖子技術實現突破就很不容易，前方難免還會有挫折，「我們不僅要一鼓作氣，更要百折不回。我們注定要經歷一場艱苦的持久戰。」

胡錫進還說，保持戰略上的謙虛謹慎非常重要，美國和西方有批精英很希望推動中美發生有「決戰」意義的戰略對撞，中國要在未來幾十年堅決避免這樣的對撞，拖垮那些人的陰謀和野心，「美國的體制決定了，它與其他大國全面對抗的動員難度很高，只要中國不為其提供那樣做的充足理由，華盛頓就無法單獨關上中美廣泛合作的大門。」

胡錫進強調，只要中美維持和平的關係，不搞成全面冷戰，中國由於發展潛力大，社會的內耗率低，經濟增長速度勢必在今後很長一段時間裡繼續高於美國，「那將是美國極右翼精英們最害怕看到的。」