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王應傑感慨白髮人送黑髮人！39歲兒王怡中驟逝「家族無心臟病史」

記者賴文萱／台北報導

國光客運副董事長王應傑的兒子王怡中這個月26日因心肌梗塞過世，享年39歲。他向《ETtoday東森新聞雲》表示，17日當天上午正在參加活動，接到電話後趕往台大醫院，看到王怡中時，他已昏迷，院方積極搶救，加裝葉克膜，又做心導管加放兩支心臟支架，但狀況沒有好轉，26日上午11時過世，面對白髮人送黑髮人的痛，王應傑心裡很難過，呼籲年輕人要注意心臟疾病。

▲▼國光客運董事王怡中，國光客運副董王應傑兒子。（圖／翻攝豐利管理顧問股份有限公司）

▲國光客運董事王怡中，國光客運副董王應傑兒子。（圖／翻攝豐利管理顧問股份有限公司）

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王應傑提到，這個月17日兒子9點就到公司批公文，工作告一段落才到台大練跑暖身，準備參加20日的馬拉松，但剛開始跑沒多久就昏倒，民眾趕緊叫救護車將王怡中送至台大醫院治療，王應傑說，平常兒子的身體健康，不抽菸，偶而應酬時才會喝幾口酒，全家都有運動習慣，覺得意外來得太突然。

▲國光客運副董事長王應傑。（圖／ETtoday資料照）

▲國光客運副董事長王應傑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

根據中央氣象局資料，17日當天清晨全台最低溫出現在新北市石門的富貴角，只有12.7度，預報員官欣平當天受訪提到17日全天受到東北季風影響，仍偏涼冷，北部、東北部清晨低溫大約14、15度。王怡中的好友、將來銀行 NEXT BANK總經理劉奕成，昨（27日）在臉書PO文提到，「很難過。很傷心。盼你在另一個世界平安喜樂。」截稿前，尚未取得劉奕成的回覆。

王應傑說家族病史沒有心臟疾病，兒子平時個性敦厚、待人溫柔，淡大畢業後就送到美國念書，回台還到交大攻讀運輸相關科系學位，栽培了快40年時間，一場意外就帶走兒子的性命，王應傑為此特別呼籲，希望年輕人不管有沒有家族病史，都要注意身體健康，做相關檢查。

目前王怡中的遺體暫時放在二殯，1月10日上午將在二殯附近的「三山善社」舉辦公祭。

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