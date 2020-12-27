文財殿文通慈善會連13年送暖　800戶弱勢家庭受惠

▲市長黃敏惠發放紅包。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市文財殿附屬文通慈善會熱心社會公益，27日上午在文財殿廣場舉辦「冬令救濟暨義剪活動」，現場另備有平安麵及肉粽等供民眾食用。市長黃敏惠到場協助發放紅包禮金，預計有800戶弱勢家庭受惠，場面熱絡溫馨。

黃敏惠表示，每年歲末年終之際，都能感受到文通慈善會的溫暖關懷，感謝羅元慶主委和陳清文會長，即使在經濟不景氣的環境中，仍肩負拋磚引玉的角色，帶領各界更多善心人士加入社會關懷行列，讓人間有溫暖，處處有溫情。更重要的是，集眾人之力協助弱勢朋友度過每年寒冬，今年活動還邀請美髮師到場義剪，為民眾打理門面、轉換心情，準備迎接新的一年。

社會處表示，慈善會自民國97年1月1日成立起，秉持「集眾之力、聚少成多、貢獻回饋社會、濟弱扶貧、廣施愛心」的創會宗旨，平時致力提供弱勢家庭急難救助、喪葬補助、醫療補助和發放白米等，更於每年持續辦理冬令救濟活動，進一步帶動社會扶弱濟貧的善良風氣，溫暖嘉義市每個角落。

▲文財殿文通慈善會送暖弱勢家庭。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年發放對象是慈善會2019年及2020年11月底前審核通過急難救助的弱勢家庭約800戶，每戶發送紅包禮金及白米1包，同時在現場舉辦義剪活動。文通慈善會給予弱勢族群最實際的幫助，讓大家提早圍爐，吃暖心又暖胃的團圓飯，感受來自外界滿滿的愛心。

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