黎智英獲准保釋　人民日報：逃走誰來負責？

▲黎智英收押期間曾被以鐵鍊纏身。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英上周獲香港高等法院批准，以1千萬港元保釋。不過，大陸官媒《人民日報》27日卻以「批准黎智英保釋對香港法治傷害太深」為標題發文質疑，「黎智英身負重罪，倘若藉此逃遁或在保釋期間繼續禍亂香港，誰來負責？」

《人民日報》指出，黎智英身負多項指控，其中包括因涉嫌違反香港國安法被指控，該法第四十二條明確規定，「對犯罪嫌疑人、被告人，除非法官有充足理由相信其不會繼續實施危害國家安全行為的，不得准予保釋。」條款非常明確，「不得准予保釋」是常態，除非在特殊情況下，即法官不是「有理由相信」，而必須是「有充足理由相信」嫌疑人不會繼續作惡，才能准予保釋。

《人民日報》提到，這意味著，准予保釋是例外，且門檻很高，為的就是防止嫌疑人在保釋期間繼續危害國家安全，「黎智英惡名昭彰，極度危險，卻成為香港以違反國安法罪名逮捕的嫌疑人中，首個被保釋的人，實在匪夷所思。香港國安法立法後，如果像黎智英這樣的亂港禍首都可以保釋，還有誰不能保釋？」

▼黎智英獲保釋，深夜搭車返家。（圖／路透）



《人民日報》認為，黎智英財力雄厚，關係網密布，無論是藏在家中策劃亂港行動，還是棄保潛逃，都不是難事，且又是一些外部勢力的重要棋子，反華價值很大，外部勢力也有為其逃港提供方便的動機，「由此看來，法官設定的保釋條件幾乎形同虛設，與黎智英對國家安全可能造成的危害完全不成正比。」

《人民日報》還說，「如果不信，不妨看看反中亂港分子許智峰等人，哪個不是保釋後潛逃，連一個『小年輕』曾志健都有辦法逃跑，更何況『能量』比他大了不知多少倍的黎智英？這些慘痛的教訓難道還不足以警醒？」

《人民日報》強調，黎智英所涉案件事關國家安全，在香港具有標誌性意義，倘若司法機關不能秉公處理、依法辦事，就會對香港法治和社會公益造成巨大衝擊，將國家安全置於極度危險的境地，產生難以估量的負面效應。

《人民日報》也提到，香港律政司已正式向終審法院提出上訴，並要求在等候處理上訴許可期間再度羈押黎智英，「我們期待，香港司法機關嚴格落實基本法、香港國安法規定，作出正確選擇。我們相信，在中國的土地上，在香港國安法出台之後，像黎智英這樣的叛國亂港分子必將受到法律的懲罰。」