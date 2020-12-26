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內湖公園遭入侵！「水中異形」日吃3000顆魚卵　離水能活12小時

▲▼垃圾魚。（圖／台北市政府）

▲北市府與民間團體合作，合力清除碧湖公園的垃圾魚。（圖／台北市政府）

記者柯振中／綜合報導

北市內湖區的碧湖公園擁有許多原生魚類，是許多民眾假日遊憩的好地方。不過，公園內的「大陂湖」如今面臨外來種入侵，俗稱「琵琶鼠」的翼甲鯰遭到棄養，在湖內繁殖，對原生動物危害相當大，一天可吃掉2、3,000顆魚卵，台北市公園處為了遏止狀況，首度與民間團體合作，一同清除水裡的危害。

翼甲鯰原生於南美洲，是身披骨板、底棲型魚類的通稱，當時被引進台灣，當成清理魚缸的魚類，又被稱為垃圾魚、琵琶鼠魚、異形。

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不過，由於垃圾魚成長速度快，一年就能長40公分，魚缸裝不下，就會遭到棄養，丟進河川、湖泊、公園等地方。由於垃圾魚適應力強，對水域環境造成極大的危害。

為了守護原生環境，台北市府公園處、動保處與台灣原生魚類保育協會26日聯手進行「水中滅鼠大作戰」，市議員李建昌、湖濱里里長、志工們也到場參與。

▼垃圾魚對台灣原生魚類危害相當大。（圖／台北市政府）

▲▼垃圾魚。（圖／台北市政府）

台灣原生於類保育協會專家張嘉宏說，垃圾魚繁殖能力強，在台灣沒有天敵，一年能長40公分，一天可以吃掉約2、3,000顆魚卵，許多原生魚蝦貝類因此減少、消失。

張嘉宏還介紹，垃圾魚頭部摸起來跟石頭一樣硬，全身上下幾乎都是腸子，還能透過腸子呼吸，即使離開水域，還能存活12小時左右，生存能力很強。

經過整天的活動，公園處花卉實驗中心主任宋馥華說明，這是首次與民間團體合作捉捕垃圾魚，若成效還不錯，未來會進行評估，可能到每個公園去嘗試。

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