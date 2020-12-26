花蓮中華市場歲末感恩！消費摸彩大回饋　幸運民眾花20中800

▲中華市場裡有多家星級名攤，促銷活動，民眾將市場擠得水洩不通。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進市場攤商營業收入並吸引消費民眾至傳統市場消費，花蓮市中華市場自治會藉歲末之際於26日舉辦促銷活動，回饋消費者長期以來對中華市場的支持及愛護。



歲末感恩促銷活動提供美食品嘗，包括自治會主任委員鄭元漳提供的麻油雞、副主任委員林素琴提供鮮蝦及鯊魚煙，其他攤商則準備了東霸王煙燻土雞、新珍香燒肉、淑卿香酥排骨、古家中華美鹽水雞等總計有數十道美食佳餚。由於美食佳餚均是中華市場的特色，消費者一早到場排隊，親嘗攤商精心準備的料理。





市長魏嘉賢説，中華市場為四星樂活市集，市場裡更有多家星級名攤，口碑甚佳。這次辦理促銷活動，現場看得到攤商的熱情，也感謝自治會為振興傳統市場的努力。

▲市長魏嘉賢提醒要配合中央防疫要求。



由於正值疫情期間，魏嘉賢也關切傳統市場防疫作業，提醒自治會全力配合防疫。他説，花蓮市各公有傳統市場自治會均積極配合，包括市場攤商落實戴口罩，熟食區也設置壓克力透明遮罩，避免食物被污染，而在用餐的位置也加裝透明隔板，讓消費者用餐時可以避免感染的風險，請消費者安心到市場採買。

▲幸運的消費者花了20元抽到800元的購物券。



現場也規劃了10元摸彩活動，只要10元就能購買一支摸彩籤，每人限購兩支。摸彩籤的內容有購物券也有摸彩品，購物券面額有500、300、100、50元。有消費者非常幸運，花了20元抽到800元的購物券，物超所值，消費者就近到市場消費，買了新鮮食材也活絡市場商機，達到歲末感恩促銷活動的目的。



為遵守中央疫情指揮中心的防疫措施，市公所市場所人員也現場宣導參與民眾全程配戴口罩、並於入口處實施額溫測量及手部酒精消毒、熟食試吃現場設有透明隔板遮罩，避免各類熟食直接曝於空氣中，落實防疫機制的作業。