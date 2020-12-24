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在美留學生確診！每天「噴香水」確認嗅覺　曝當地狀況：照樣開趴

▲美國疫情始終未能真正降溫。（圖／路透）

▲美國疫情始終未能真正降溫。（示意圖／路透）

記者施怡妏／綜合報導

一名在美國念書的台灣男網友表示，室友12月初確診新冠肺炎，他因此被傳染中鏢，其中最痛苦的莫過於「失去嗅覺」，每天起床第一件事就是噴香水，確認自己嗅覺還在不在，之後就漸漸失去味覺，深深體會到何謂「味同嚼蠟」，真心認為台灣防疫做得超好，美國人根本不把病毒當一回事，照樣開趴玩樂。

該名男網友在PTT板上發文，因為疫情關係，已經待在家9個月沒亂跑，平常和室友沒有說話也沒有共用衛浴，沒想到卻還是中鏢。本月11日開始感到全身痠痛，隔天開始整天體溫持續38度，為了要通風，晚上睡覺都開著窗蓋三層毯子。14日開始失去嗅覺，「那陣子我每天起床就是香水塞鼻孔，確認自己嗅覺還在，深吸一口只聞得到一點點的味道」，吃東西也完全沒有味道，讓他感到超痛苦。

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▲▼流感,新冠病毒,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他指出，美國人不在乎病毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

之後開始失去部分味覺，「如果說何謂味同嚼蠟，那就是我近一周的感受」，再多的調味料或是泡菜，都還是無感。如今已經慢慢地恢復，嗅覺也回復到50%，「開始聞得到洗髮精，味覺也變正常」，看到台灣的防疫行為後。

他坦言，「這病毒真的不是開玩笑的，美國卻大家都在開玩笑，台灣防疫真的是要靠所有人一起努力才有現在的成果，美國沒人在care，生病了就是回家休息，開趴的仍開趴，不戴口罩的仍不戴」。貼文曝光後，許多網友留言要他「保重身體」，也好奇原PO是如何痊癒的。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲他透露，每天瘋狂喝水吃藥休息，讓病情痊癒。（圖／翻攝自PTT）

他表示，「沒有去看醫生，就算去看醫生也只是叫你回家休息，就吃退燒消炎藥，大概有3~4天狂喝水狂睡，發燒時一天甚至還喝了9公升的水」。他也透露，發病期間還有訪客到家中，完全無視防疫，後來直接寫信給學校，也寄信跟房東說「我好怕怕雙腿都在抖」，房東因此要求室友在明年一月前搬走。

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