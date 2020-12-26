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嘉義鐵皮屋女孩「樹下苦讀」奪第一志願　住校掛念媽：她很辛苦

▲教育部長潘文忠探視鐵皮屋女孩黃秀珍。（圖／翻攝潘文忠臉書）

▲教育部長潘文忠實現承諾探視黃秀珍(圖左)。（圖／翻攝潘文忠臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣學生黃秀珍克服惡劣環境，樹下苦讀去年考上嘉義女中，故事經媒體報導後感動許多人，當時也湧入許多社會愛心與幫助，教育部長潘文忠當時也拜託同仁買書桌送給黃，更一直念著若有機會一定要親自到嘉義看她，日前潘文忠實現諾言南下嘉義前往探視黃女，也肯定她朝自己夢想前進。

黃秀珍8年前父親過世後，與新住民媽媽阮氏春梅及就讀國小的弟弟擠在不到7坪大的鐵皮屋房間，全靠母親到果園打零工，家中是低收補助家庭，也有社福團體補助。而全家人所住的加蓋鐵皮屋位於台糖農場工作站旁，屋內空間不足7坪，廚房用具、冰箱更因此只能放置室外，並以簡易塑膠罩遮風擋雨。當時的黃家中沒書桌，只能拿小折疊桌在樹下讀書做功課，教育部長潘文忠得知她很想要一張書桌，隨即送了書桌給她，她更努力苦讀，去年成功考上第一志願國立嘉義女子高級中學。

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潘文忠上週末到黃家裡拜訪於臉書表示，才發現轉眼間她(黃)已上了高二，聽學校老師說著秀珍在學校狀況，一樣那麼努力、總是笑咪咪，對於社會的幫助更是小心使用、非常珍惜，也堅持在學校服務工讀，希望能以自己的力量給家裡多點支持，也因為家裡住得遠，問她住校會不會想家，她說著：「知道媽媽辛苦，假日她只想趕快回來陪陪媽媽。」媽媽跟秀珍一樣開朗，跟我們分享女兒的貼心，也開心說到弟弟也已上了國一，不僅身高長到一百八，現在更努力參與訓練，希望未來能成為角力運動的好手。

潘文忠最後祝福黃和弟弟能好好享受學習，堅定朝自己的夢想邁進，成為自己喜歡的模樣，也希望她的故事與正能量能拋磚引玉，給在困境裡的孩子力量，不要放棄，我們社會有許多愛會一起幫忙。

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