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社會 社會焦點 保障人權

貪委蘇震清續咬錄音變造　催進度「拚回家過年」：盡快問完證人

▲▼立委蘇震清涉嫌收賄2000萬移送北檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲蘇震清委任律師25日表示，希望能在1月底前問完證人，似乎想尋「陳超明模式」，拚交保回家過年。（圖，資料照／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

日前涉貪遭押的3名立委中，陳超明在證人交互詰問程序後，以500萬元交保，蘇震清及廖國棟則遭續押；蘇震清25日出庭，仍續咬錄音檔遭變造，認為前太流董座李恆隆作筆錄時，可能非出於自由意志，檢、辯雙方在後續程序上，一度沒有共識，但法院排定證人詰問庭期時，蘇震清委任律師突然希能「快一點」，最好一天就問完，似乎想尋陳超明模式，拚回家過年。

蘇震清委任律師表示，還沒聽完檢方提供的李恆隆等人錄音檔，且認為李恆隆在羈押後的筆錄，可能非出於自由意志表示，並維持先前主張，指錄音檔內雜訊是人為變造，認為檢方的錄音檔不能作為證據，並提出「先問證人、再驗錄音檔」的流程。

但檢察官認為，沒先釐清證據的爭議，就進行證人詰問不符程序，並再次強調雜訊僅是單純的設備問題，已請刑事局到北檢調查，要證明錄音檔絕無變造，且李恆隆作筆錄時，皆有律師陪同，事後也有簽名，「連本人都對筆錄沒意見，反倒旁人跳出來主張，這並不符邏輯」，且就算蘇震清對錄音檔有意見，也該明確提出有問題的點。

檢辯雙方預計傳李恆隆、姊姊李秀峰、助理余學洋，以及蘇震清本人作證，蘇震清律師團答應於1月初，會聽完錄音檔，並提出有疑義的部分，並希望能盡快問完相關證人，法院將於2021年1月22、27、29日，安排3個全天庭期詰問4位證人，要釐清蘇震清與李恆隆涉嫌賄賂的過程。

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