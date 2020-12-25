　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵111隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

記者唐詠絮／彰化報導

外來種綠鬣蜥在高屏及彰化二林溪流域野外快速繁殖，造成嚴重農損、河堤結構受損及嚴重危害農作物及破壞生態平衡，有「獵龍」稱號的「吳小珍」日前一家4口帶著彈弓，一天內射下41隻大蜥、將近70隻幼蜥，畫面被PO上youtube，畫面讓網友直呼「高手！為民除害」、「真的太感謝了」。

▲吳小珍獵捕百隻綠鬣蜥。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

▲吳小珍獵捕百隻綠鬣蜥。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「吳小珍」po文興奮提及，全家移除綠鬣蜥，單日／白天創新紀錄，幼體移除總共約60~70匹，亞成體、成體41匹，號稱破百移除，以免單次大數量的掩埋，造成土地負擔，而產生二次公害。

▲吳小珍獵捕百隻綠鬣蜥。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

▲吳小珍獵捕百隻綠鬣蜥。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

彰化縣政府同業處長邱奕志表示，綠鬣蜥目前在彰化二林溪一帶，前年開始委託彰化野鳥學會移除，今年已經移除350隻，目前還有500隻左右，對於「吳小珍」的獵蜥作法，也公開喊話，希望未來能合作，大家共同除害。

縣議員陳一惇日前也認養1隻綠鬣蜥，取名叫「哇沙咪」，他說，綠鬣蜥經常吃農民種植的花生，且食量驚人，繁殖力更恐佈，陳一惇還說了一段經歷，10月底還在農民的加水站徒手抓過1隻100多公分長的綠鬣蜥，最後被農業處帶回以低溫「人道」處理。

彰化野鳥學會理事長謝孟霖表示，綠鬣蜥是野生外來種，感謝吳小珍一家人「專業移除」處理，同時也提醒民眾，看見綠鬣蜥不要徒手獵捕，有可能受傷，建議通報農業派人捕捉。

清秀輔大女為愛迷信最後成白骨　瓦斯灌口鼻法官判無期：算輕手法

加州黑棗精5040元→990元　天天順暢還能養顏美容

ET快訊
北部1千公尺高山可能下雪！　這天起低溫暴跌剩5度
變種病毒再現！大馬證實出現「A701V」病毒株：傳染力更強
小賴台上激吻知名男歌手！　甜「放閃」：出道週年禮物
恐怖影片！24歲男「吊橋懸掛」拍TikTok　力竭墜20m慘
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵上百隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

嘉義監理所「BMW貴族車牌」月底開搶！　僅22組...限48小時競標

連署通過！國高中改「9點半」上課　網兩派吵翻：大學還有早八

傳機組員檢疫延長至7天　陳時中：若無法落實管理「就我們來」

跨年夜又冷又下雨！這天起「低溫暴跌剩5度」　1000m高山有望降雪

出櫃是同志集體有感經驗！臺虎面試「打臉」惹議　同團點出2關鍵

酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵上百隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

說好限200元！她花300玩交換禮物「到場傻眼」　朋友狂酸曝潛規則

紐籍機師害社區風險增高！陳時中：過了今天可以比較放心

媒合「品牌+名人」助力公益！　樂趣捐贈「粉色聖誕樹」童笑開懷

新北小學生超暖！連續5年努力存錢捐贈國際難民聖誕禮物

全台第2家！英式輕食「英格莉莉」插旗微風台北車站　明年1月開幕

賞鳥驚見古金幣！幸運男田中挖出逾千枚...總價值破3000萬

先探／挖礦概念股群起飆漲

先探／大尋寶家　發掘轉投資黑馬

年末跑趴常見的3個「彩妝誤區」，畫錯變得超沒質感

邀15歲少女上摩鐵玩跳蛋...她回訊「喜歡」　26歲男友仍判有罪

媽帶兒子趴趴走：已請假3天！她一聽氣炸「傳染力超強」：X你的

BTS紅毯被Cue當場清唱！柾國突說「哥要30歲了」Jin瞪眼：幹嘛講出來

萊豬大戰》陳一新／國民黨無法「舔美」進萊豬　綠營基本盤受衝擊

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

快訊／再增4例境外移入！

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

詐騙來電「你刷了90萬」　他神回1句對方招了

境外移入+4　指揮中心最新說明

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

同志面試被打臉「出櫃不算冒險」　臺虎精釀道歉

更多熱門

相關新聞

綠鬣蜥擴散8縣市　今年移除首破萬

綠鬣蜥擴散8縣市　今年移除首破萬

林務局16日表示，綠鬣蜥氾濫，吃葉菜、破壞魚塭，已依野保法公告為首個有害外來物種，今年移除數量首度破萬、達1萬4536隻，屏東縣移除8570隻最多，並控制在8個縣市內。

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

綠鬣蜥年度移除量首度破萬！比5年前狂翻27倍

綠鬣蜥年度移除量首度破萬！比5年前狂翻27倍

綠鬣蜥「集體被補」排排站　網友歪樓

綠鬣蜥「集體被補」排排站　網友歪樓

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

關鍵字：

綠鬣蜥二林溪吳小珍

讀者迴響

熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

周杰倫聖誕收賓士千萬豪禮：真的誇張

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面