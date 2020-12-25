酷斯拉遇天敵！四口之家一天獵111隻綠鬣蜥　秘技：鬼滅彈弓

記者唐詠絮／彰化報導

外來種綠鬣蜥在高屏及彰化二林溪流域野外快速繁殖，造成嚴重農損、河堤結構受損及嚴重危害農作物及破壞生態平衡，有「獵龍」稱號的「吳小珍」日前一家4口帶著彈弓，一天內射下41隻大蜥、將近70隻幼蜥，畫面被PO上youtube，畫面讓網友直呼「高手！為民除害」、「真的太感謝了」。

▲吳小珍獵捕百隻綠鬣蜥。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

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「吳小珍」po文興奮提及，全家移除綠鬣蜥，單日／白天創新紀錄，幼體移除總共約60~70匹，亞成體、成體41匹，號稱破百移除，以免單次大數量的掩埋，造成土地負擔，而產生二次公害。

▲吳小珍獵捕百隻綠鬣蜥。（圖／翻攝自YouTube／吳小珍授權提供）

彰化縣政府同業處長邱奕志表示，綠鬣蜥目前在彰化二林溪一帶，前年開始委託彰化野鳥學會移除，今年已經移除350隻，目前還有500隻左右，對於「吳小珍」的獵蜥作法，也公開喊話，希望未來能合作，大家共同除害。

縣議員陳一惇日前也認養1隻綠鬣蜥，取名叫「哇沙咪」，他說，綠鬣蜥經常吃農民種植的花生，且食量驚人，繁殖力更恐佈，陳一惇還說了一段經歷，10月底還在農民的加水站徒手抓過1隻100多公分長的綠鬣蜥，最後被農業處帶回以低溫「人道」處理。

彰化野鳥學會理事長謝孟霖表示，綠鬣蜥是野生外來種，感謝吳小珍一家人「專業移除」處理，同時也提醒民眾，看見綠鬣蜥不要徒手獵捕，有可能受傷，建議通報農業派人捕捉。

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