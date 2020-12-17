綠鬣蜥8縣市肆虐！今年抓到14536隻　5年暴增27倍

▲嘉義獵捕綠鬣蜥實況。（圖／《彈弓射魚團》授權提供）

文／中央社記者楊淑閔台北16日電

林務局今天表示，綠鬣蜥氾濫，吃葉菜、破壞魚塭，已依野保法公告為首個有害外來物種，今年移除數量首度破萬、達1萬4536隻，屏東縣移除8570隻最多，並控制在8個縣市內。

綠鬣蜥氾濫問題已非近年，近年來強力執行移除作業中。農委會林務局保育組組長羅尤娟說，20、30年前就有人申請輸入飼養，棄養在外繁殖，不只是危害生態，而是會吃田裡的葉菜，在河堤、魚塭旁挖洞，破壞設施，目前委請學者監控下所知，已擴散多個縣市。

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包含台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和台東縣，並以高、屏最多，棲息在溪流兩側、沙洲和池塘，可長到1、2公尺高。

▲嘉義獵捕綠鬣蜥實況。（圖／《彈弓射魚團》授權提供）



她強調，已補助地方政府加強野外移除，2016年移除527隻、2017年2365隻、2018年3657隻、2019年8068隻，今年突破萬隻、達1萬4536隻，控制在上述8個縣市內。

其中，屏東縣移除8570隻、高雄市3220隻、嘉義縣1549隻、台南市689隻、彰化縣324隻、台東縣100隻、台中市41隻，以及其他43隻。

另外，林務局2015年6月就禁止綠鬣蜥進口，申請案都駁回，今年也依據野生動物保育法將綠鬣蜥公告為首個台灣有害外來物種，須登記才能飼養，且不能繁殖，否則可以開罰新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰；目前統計登記數量為653隻。