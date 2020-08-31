OPPO Reno 4電信商上架　搭配遠傳5G資費手機不到5千元

▲OPPO Reno 4。（圖／翻攝自OPPO官網）

記者邱倢芯／台北報導

想買OPPO Reno 4的消費者，現在除了OPPO實體門市外，也可以在電信門市買到了！遠傳電信指出，消費者凡欲購買OPPO 5G輕旗艦手機OPPO Reno4、Reno4 Pro，搭配遠傳心5G方案，無論新申辦、攜碼或是續約用戶，月付999以上，OPPO Reno4手機4,000元有找；月付1399以上，OPPO Reno 4 Pro手機也不到5,000元。

▼「遠傳心5G」OPPO Reno4、Reno4 Pro手機專案資費表。（圖／遠傳電信提供）

OPPO Reno4配置6.4 吋 OLED螢幕、前置3,200萬畫素主鏡頭，具備AI智慧美顏、背景虛化、臉部辨識功能；後置三鏡頭主相機，提供超級動態夜景、Live HDR錄影，具備超級錄影防手震3.0、4K錄影功能。

OPPO Reno4 Pro則配置6.5 吋OLED雙曲面螢幕，螢幕占比達93.4%，內建光學螢幕指紋辨識。OPPO Reno4 Pro後置三鏡頭主相機，鏡頭模組採用垂直排列設計，具備4K高畫質錄影，支援超級動態夜景、超級錄影防手震3.0模式，提供Live HDR錄影、Soloop影片編輯器；搭載極夜攝影模式，微光環境下也能拍出層次分明的夜景照片。OPPO Reno4系列具備 5G 上網以及 4G 雙卡雙待功能。