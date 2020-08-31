　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

OPPO Reno 4電信商上架　搭配遠傳5G資費手機不到5千元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼OPPO Reno 4。（圖／翻攝自OPPO官網）

▲OPPO Reno 4。（圖／翻攝自OPPO官網）

記者邱倢芯／台北報導

想買OPPO Reno 4的消費者，現在除了OPPO實體門市外，也可以在電信門市買到了！遠傳電信指出，消費者凡欲購買OPPO 5G輕旗艦手機OPPO Reno4、Reno4 Pro，搭配遠傳心5G方案，無論新申辦、攜碼或是續約用戶，月付999以上，OPPO Reno4手機4,000元有找；月付1399以上，OPPO Reno 4 Pro手機也不到5,000元。

▼「遠傳心5G」OPPO Reno4、Reno4 Pro手機專案資費表。（圖／遠傳電信提供）

▲▼ 「遠傳心5G」OPPO Reno4、Reno4 Pro手機專案資費表。（圖／遠傳電信提供）

OPPO Reno4配置6.4 吋 OLED螢幕、前置3,200萬畫素主鏡頭，具備AI智慧美顏、背景虛化、臉部辨識功能；後置三鏡頭主相機，提供超級動態夜景、Live HDR錄影，具備超級錄影防手震3.0、4K錄影功能。

OPPO Reno4 Pro則配置6.5 吋OLED雙曲面螢幕，螢幕占比達93.4%，內建光學螢幕指紋辨識。OPPO Reno4 Pro後置三鏡頭主相機，鏡頭模組採用垂直排列設計，具備4K高畫質錄影，支援超級動態夜景、超級錄影防手震3.0模式，提供Live HDR錄影、Soloop影片編輯器；搭載極夜攝影模式，微光環境下也能拍出層次分明的夜景照片。OPPO Reno4系列具備 5G 上網以及 4G 雙卡雙待功能。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
藏壽司食物冒白點！民眾控「發霉」　業者急檢驗：全面下架
少女失聯2天！警列「4嫌疑人」續追　爸心痛：吃不下、睡不著
快訊／《半澤直樹2》女星病逝　享年31歲
又有熱帶低壓生成！「海神」最快明轉颱　未來路徑出爐
親媽指張庭是第三者！林瑞陽兒接演《戲說》…出面回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

DJI OM 4手機雲台實測與比較：智慧跟拍與磁吸式設計實用

華為「Enjoy 20」兩款新機將於 9/3 上市！　至今最便宜的 5G 手機

OPPO Reno 4電信商上架　搭配遠傳5G資費手機不到5千元

「街口券」走進內湖科學園區　9/1起街口支付付款即享88折優惠

小米10至尊紀念版開箱　120W充電只有厲害

華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　全新翻轉三鏡頭動手玩

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

LINE推出區塊鏈開發平台　打造數位資產管理服務

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

趙麗穎.李冰冰COS17年前的蔡依林　同款造型神還原《說愛你》MV

散步偶遇陌生霸氣柴「定格狂看」　膽小柴慌張回眸：幹嘛一直看我

10歲童「起跑」穿越馬路慘遭騎士撞飛　1公尺外就是斑馬線

韓庚X《青你2》金子涵重現《快樂崇拜》　跳一半「褲子破掉」全場傻眼笑爆

阿璞牽著黃雨萱合唱《想見你》　柯佳嬿助陣八三夭後悔「早知道喝兩杯」

DJI OM 4手機雲台實測與比較：智慧跟拍與磁吸式設計實用

華為「Enjoy 20」兩款新機將於 9/3 上市！　至今最便宜的 5G 手機

OPPO Reno 4電信商上架　搭配遠傳5G資費手機不到5千元

「街口券」走進內湖科學園區　9/1起街口支付付款即享88折優惠

小米10至尊紀念版開箱　120W充電只有厲害

華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　全新翻轉三鏡頭動手玩

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

LINE推出區塊鏈開發平台　打造數位資產管理服務

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

SBL／夏季挑戰賽傷兵潮　蔣淯安、簡浩高掛免戰牌

許瑋甯自認「為浪漫而生」　不願委屈嫁人：爸媽會心疼

房屋錯位相沖「像被大刀切到」犯壁刀煞！命理師一面鏡簡單化解

瑞芳警開學日加強護童勤務　九份觀光景區加強取締未禮讓行人

前議長疑被施壓導致猝逝　韋德齊：大陸越打壓我越想訪台

來去牙醫診所玩！義大利Atelier Giavenale打造多彩柔和的遊戲候診空間

美國豬進口...林口黑毛豬沒在怕！每年可提供440萬公斤

疫情把旅行社推入冰封期…東南旅遊：較往年少了95%業績

就愛這味！汪星人塞頭苦吸「原味拖鞋」　爽到險窒息嚇壞媽

因應美牛豬開放進口　嘉義縣推國產標章

3C家電熱門新聞

最大6.7吋iPhone 12維持三鏡頭　4款超精準模型機曝光

「怪物級」手機來了！　三星發布最強中階機 Galaxy M51 預告片

豆腐頭、EarPods確定掰了？ iPhone12盒配件曝光

3C史上最艱難抉擇！　蘋果vs.三星　高階機王巔峰對決

iPhone 12最快下月發表！　中階、旗艦分兩波開賣

亞馬遜首推「Halo」智能手環！2大超狂功能曝光　挑戰Apple Watch

iOS 14 的8大隱藏新功能搶先看！　更炫的新輔助手勢「Back Tap」登場

iPad Air 4 說明書流出！　洩漏超大螢幕與側邊 Touch ID 設計

小資族也能直上Sony！3大特色超欠收

最便宜MacBook即將問世？達人爆料：有機會2.5萬元入手

LG 高階5G新機「Wing」影片秀強大效能　售價傳3萬元有找

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

小米10至尊紀念版動眼看

影／iPhone 12長這樣？超精準模型機流出

更多熱門

相關新聞

台灣5G網速拿下全球第四

台灣5G網速拿下全球第四

知名行動測速機構OpenSignal上週公布最新一份網路實測報告，針對全球已率先5G開台的12個國家/地區調查；目前為止，5G網最快的國家為沙烏地阿拉伯，平均下載速度達到144.5Mbps，其次為加拿大的90.4Mbps，最早開台的韓國則是以75.6Mbps位居第三；而剛開台2個月的台灣，則是71.5Mbps的下載速度拿下第四！

中國發表全新作業系統銀河麒麟V10

中國發表全新作業系統銀河麒麟V10

Galaxy Note20系列今開放預購取機

Galaxy Note20系列今開放預購取機

realme X50 Pro手機27日電商買得到

realme X50 Pro手機27日電商買得到

中華電、交通/陽明大學打造5G AIoT智慧醫療服務

中華電、交通/陽明大學打造5G AIoT智慧醫療服務

關鍵字：

OPPOOPPO Reno 4遠傳電信5G

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

舒淇耳下3公分短髮　新造型帥炸

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

15歲小小彬升高中了！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

驚悚影片曝　小朋友遭「強風捲起」

房東「只穿小可愛收租」鮮肉哥勸不聽：還激凸

高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動M化定位車

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

高雄少女失聯2天…警找到嫌疑車！37歲大叔喊不認識：她搭我便車

嫌疑車內部曝光　少女仍失蹤

即／高雄少女失聯2天！警方新北尋獲車主

18歲騎士北宜遇小黃超車...失控摔邊坡喪命！

楊偉中逝世2年　陳以真首PO文：很思念

「售」中間一橫特別長！藏特殊用意

少女出高鐵後失聯　媽媽急瘋PO網協尋

更多

最夯影音

更多
40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和

40歲趙小僑跳ITZY《Not Shy》　和兒子劉子銓女同學組團..完全無違和
吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

豆漿店大火！男燒成焦屍今出殯 受資助學弟跪地哭：下輩子再還

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

驚悚影片曝！新竹南寮放風箏...小朋友遭「強風捲起」高空中猛甩

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

飛飛咘咘「兩小無猜」他突回頭要「飛高高」　下秒翔翔牽走..爸爸黑人急了：這節骨眼

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面