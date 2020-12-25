詐騙集團來電「你刷了90萬」　他神回1句！騙徒愣5秒直接招了

▲原PO接到詐騙電話，神回覆讓對方招了。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

民眾越來越依賴網路拍賣，詐騙集團各種騙術也隨之發展猖獗，不過一名網友接到詐騙電話時，一句神回「我買了大象」，讓對方直接飆髒話認了是詐騙，最後還被逼到反嗆「我怎麼知道你是不是詐騙」。

原PO昨（24）日在臉書社團「新竹爆料公社」發文表示，他接到一通自稱是某銀行的電話，說剛剛顯示在海外有一筆90萬元的消費紀錄，詢問「是您本人刷的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO昨日在社團發文。（圖／翻攝自新竹爆料公社）



原PO一聽就知道是詐騙電話，馬上回「是我本人刷的！買了頭大象，怎麼了嗎？」對方收到這回覆愣了5秒，忍不住飆髒話說「X！你這樣回答，我都不知道要接什麼了」。

原PO繼續問，「你是詐騙吧？」對方想著自己破功了，也爽快地回「是啊！」原PO接著稱自己是記者，「最近出現很多類似的詐騙案件，我想從另一個角度報導一下這種詐騙現象，可以跟你約個訪問嗎？」還說會給採訪費用，過程絕對保密，結果反被對方回，「X！我怎麼知道你是不是詐騙集團」。

文章一出，原PO幽默的應對讓網友相當佩服，紛紛留言「你反應好快呀」、「你太帥了！」、「我也是用反詐騙的方法，結果對方立馬掛電話....奇怪，到底是誰要騙誰啊？」、「高手過招」、「頭腦超強這樣回」。不過，也有網友稱這個故事疑似是流傳已久的網路笑話，並非原PO親自遭遇。

▼網友湧入回應。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

