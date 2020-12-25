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LIVE／今確診+4、社區感染風險增　陳時中親上火線說明

生活中心／台北報導

國內今(25日)新增4例境外移入新冠肺炎確定病例，中央流行疫情指揮中心將於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明病例情況。另外，紐籍機師違反防疫規定導致多人染疫，指揮中心已要求民航局及航空公司在本週內研議如何強化現有航空檢疫措施，預料記者會上也將進一步說明。

紐西蘭機師(案765)與廣明女員工(案771)染疫事件，讓國內連續253天無本土病例遭到中斷，指揮中心一度公布足跡提醒民眾注意。疾管署今日進一步發布致醫界通函，由於他們在可傳染期間都曾經於社區內活動，社區感染風險增加，籲請醫師提高警覺，若發現符合嚴重特殊傳染性肺炎或社區監測通報定義者，請加強通報及採檢，防範疫情擴散。

另外，案765染疫卻隱瞞活動史，引發全台民眾憤怒。網傳「進階版足跡圖」，包括象山、台北車站等地，陳時中昨日證實，案765與廣達集團女員工(案771)的確曾經搭過台北捷運，不過由於全程都有確實戴上口罩，所以才選擇不公布足跡，以免造成社會混亂。

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指揮中心統計，國內目前累積780例確診，分別為685例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、635人解除隔離、其餘住院隔離中。

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（資料照／指揮中心提供）

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

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