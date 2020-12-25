高雄第71重劃區　翻轉高雄車站周邊樣貌

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

高雄市第71期重劃區，位於高雄市三民區，範圍四至南以建國二路、北至九如二路為界，東側以民族一路、西側至哈爾濱街，以重劃方式進行整體開發，現有車站、站場及路廊地下化後土地騰空部分，由市府工務局新建工程處接續開闢為50米園道，提供市民更多公共設施及開放空間；鐵路地下化及自由路與復興路開通，將可消弭鐵路兩側數十年來的阻隔與不連貫之都市發展現象，重新縫合鐵路南北分割紋理，配合重劃工程消除土地畸零或不整現象，整合車站及鐵道沿線周邊土地，有效活化使用，提昇利用價值，達到地盡其利之目的。

▲第71期重劃區，高雄火車新站模擬圖。（圖／高雄市府地政局提供）

高雄市第71期重劃區，從2017年1月動工至2020年4月完工，範圍南以建國二路、北至九如二路為界，東側以民族一路、西側至哈爾濱街，以重劃方式進行整體開發，總面積約24.7公頃，其中車站專用區約9.8公頃，特定商業區5.6公頃，商業區約0.5公頃，公共設施用地則有8.8公頃。

▲高雄火車站新站。（圖／記者吳世龍攝）

而市民期待已久的高雄鐵路地下化，正是推動都市更新的契機。除了在市區地面看不到火車，高雄新站也重新打造，內部以灰白色調、現代化設計打造，抬頭就能看到雲朵天棚，讓人忍不住駐留停下腳步拍照打卡，往上走，將原本鐵路用地，也將開發成為商業區與50米寬的生態綠廊道，提供民眾共享鐵路地下化廊道優質的休憩空間，預計110年農曆年前能將開放大部分的園道，以全新風貌與市民見面。

▲自由路與復興路開通 。（圖／記者吳世龍攝）

除了綠廊道，第71期市地重劃區工程還有一個重點，總共開闢了15條計畫道路，其中最重要一環就是自由路與復興路開通，這對城市交通起了重大影響。高雄市府地政局土地開發處處長吳宗明表示：「打通復興路跟自由路，也就是連通建國路跟九如路，雖然這一條路短短不到兩百公尺，但開闢的過程中，有17戶的合法建築必須要做拆遷，還有多達6處路口的民生管線遷移問題，以及遷戶的居住的問題」，過程確實不容易。

而路開通了，除了消弭鐵路兩側數十年來的阻隔與不連貫之都市發展現象，更重新縫合鐵路南北分割紋理，配合重劃工程消除土地畸零或不整現象，整合車站及鐵道沿線周邊土地，有效活化土地使用，提昇土地利用價值，達到地盡其利的目的。

▲自由路與復興路開通，一旁綠廊道也正在施工中。（圖／記者吳世龍攝）

原本鐵路用地，搖身一變為商業黃金用地，等到商業活動進場跟綠廊道全部完成之後，未來周邊勢必會有旅館旅宿進駐，再結合前站長明商圈、三鳳中街，還有後站的後驛商圈和高醫商圈，未來發展成高雄車站站區，原來被鐵路所阻隔的前後站就可以縫合起來，對整個高雄市的發展建構能完整，土地開發處處長吳宗明也肯定地說：「我們可以預見將來高雄車站站區，會成爲重新引領高雄區域發展的舵手。」

▲長明商圈 。（圖／記者吳世龍攝）