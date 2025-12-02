機場驚見「失蹤客機」！　波音737離奇蒸發13年找到了

▲ 這架波音737客機長年被遺忘在機場偏僻角落。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度航空（Air India）一架波音737客機離奇「失蹤」13年後，日前在加爾各答機場意外尋獲。這架機齡43年的老舊客機自2012年就從該公司官方紀錄中徹底消失，直到機場當局要求移除才被發現。

Aviation A2Z報導，這架編號VT-EHH的波音737-2A8F屬於Baby Boeing系列，1982年首次投入印度人航空（Indian Airlines）服役，後來轉由聯盟航空（Alliance Air）營運，2007年被印度航空改裝為貨機，並承包給印度郵政使用，最終於2012年在加爾各答機場停飛。

然而，這架飛機並未依正常程序出售或報廢，而是被擱置在機場偏僻角落，更離奇的是竟從印度航空的資產文件中完全消失。直到11月22日機場當局聯絡該公司，要求移除這架閒置飛機，公司內部才啟動文件審查，赫然發現這架客機已被遺漏多年。

印度航空執行長威爾遜（Campbell Wilson）向員工說明，VT-EHH在公司民營化前就多次被排除在內部文件之外，導致這架飛機實際上被「遺忘」。目前飛機已從加爾各答轉移至德里，再移至拉賈斯坦邦，預計將改造成主題餐廳重獲新生。