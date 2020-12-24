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社會 社會焦點 保障人權

南投男子要再斷1指才有殘障手冊　殘障聯盟：身分認定應從寬

▲中華民國身心障礙聯盟表示，對於殘障身分的認定應從寬。（圖／廖凰佑提供）

▲中華民國身心障礙聯盟表示，對於殘障身分的認定應從寬。（圖／廖凰佑提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣中寮鄉43歲男子廖凰佑12年前一場工安意外，雙手大姆指被機器壓斷，若要符合衛福部身障手冊標準，恐怕得再斷1指，中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，民眾肢能受損程度如果在標準邊緣，其實會過得很辛苦，她認為，身心障礙的身分認定要從寬，接下來的相關福利補助才應從嚴，才能照顧到更需要照顧的人。

廖凰佑12年前在南崗工業區擔任沖床作業員，雙手大姆指不慎被機具壓斷，從此人生從彩色變成黑白，生活完全無法自理，不能扣鈕扣，不能穿有拉鍊的褲子，不能拿筆，不能拿筷子吃飯，連洗澡都要母親幫忙，他曾自覺沒用，一度想不開，如今已走出陰影。

廖說，根據醫師開的診斷證明，他雙手大姆指雖然都斷掉，但不符合衛福部的身心障礙標準，「一上肢之大拇指及食指自掌指關節處欠缺者」，也就是說，他的食指必須再斷掉才行，他說，斷2指都已經活得這麼痛苦了，政府為什麼這麼不通人情？況且，症狀比他輕微的都申請得到，感嘆為何如此不公？

洪心平說，類似廖先生這種在標準邊緣的人，其實過得很辛苦，聯盟一直在推動身分認定從寬、福利認定從嚴的目標，先讓有障礙的民眾符合殘障身分，得到基本需求，再依程度不同，由專業人士進行嚴格把關後，再給予該有的福利或補助 。

她說，有了殘障者身分，緊接著會有工作名額保障、輔具補助及就業等職訓補助，以輔具為例，同樣是殘障者，能使用的輔具就不一樣，並不是有了殘障身分，就可以使用任何的輔具，有了殘障身分，接著的職業重建，媒合就業才重要，並不是每個人都只願意乾領補助，更多人是要回到社會，有固定收入。

南投縣政府衛生局企劃及長期照護科科長謝敏惠表示，衛生局只是針對申請者的文件做行政程序上的審查，至於職業傷害的診斷，必須由醫師鑑定，她還強調，符不符合衛福部的身心障礙鑑定內容，並非以長度判斷，而是內容。

根據衛福部身心障礙鑑定表項目，有9項評斷標準，包括，一上肢腕關節以上欠缺者；一上肢之大拇指及食指自掌指關節處欠缺者；一上肢之三指（含大拇指或食指）自掌指關節處欠缺者；兩手部分指節欠缺之手指共五指以上者；一上肢肘關節以上欠缺者；兩上肢之大姆指及食指自掌指關節處欠缺者；兩上肢各有三指（含大姆指或食指）自掌指關節處欠缺者；一上肢自肩關節完全欠缺者；兩上肢腕關節以上欠缺者。

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