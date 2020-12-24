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社會 社會焦點 保障人權

沖床截斷雙手大姆指不符身障　他苦活12年嘆：要再斷一根才算

▲南投男子雙手大姆指斷掉，沒無法申請殘障手冊，大嘆社會不公平。（圖／廖凰佑提供）

▲南投男子廖凰佑雙手大姆指斷掉，卻無法申請殘障手冊，大嘆社會不公平。（圖／廖凰佑提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣中寮鄉43歲男子廖凰佑12年前一場工安意外，雙手大姆指被機器壓斷，卻因為不符殘障認定標準，領不到補助，求職碰壁，生活無法自理，打零工的收入還比一般人少一半，常待在家靠父母吃飯，廖無奈的說，事情剛發生時，連洗澡都要50多歲的母親幫忙，自暴自棄想尋短，甚至有人病狀比他輕微都核准，一度氣憤想放火燒掉縣府社會處念頭，如今他只能過一天算一天。

▲南投男子雙手大姆指斷掉，沒無法申請殘障手冊，大嘆社會不公平。（圖／廖凰佑提供）

廖凰佑說，12年前在南崗工業區擔任沖床作業員，有次因為機器故障，機具從高處墜落，當場壓斷雙手大姆指，雖然緊急送醫，但因骨頭碎裂嚴重，醫師無法接回，從此人生從彩色變成黑白，生活完全無法自理，他正值31歲壯年啊。

他說，手術過程局部麻醉，他看不到大姆指縫合手術，但清楚聽到醫師和護士之間的對話，「才30歲，一輩子烏有去了」等冷嘲熱諷，更令人生氣的是，醫師縫到一半去接電話，剩下一半竟是由實習護士接手，造成如今雙手縫合外觀不一樣。

廖平靜的說，意外剛發生時，無法扣鈕扣，也不能穿有拉鍊的褲子，有次拉肚子，根本來不及脫褲，以後全都改穿有鬆緊帶的褲子，不僅如此，不能拿筆，不能拿筷子吃飯，連洗澡都要老母親幫忙，他曾自覺沒用，一度想不開，母親也知道，所以時時看著，擔心出意外。

因為不符身心障礙標準，12年來求助無門，三餐不但只能靠父母，工作上更是困難，他說，因為申請不到殘障手冊，領不到殘障補助，找工作也沒人要，很多老闆在面試時看到斷指後，就沒下文了，他不是去撿資源回收，就是打零工，而打零工的收入還被砍一半，以搬運柳丁為例，一般人1天工資1千5百元，他少兩指，被嫌動作慢，只能領800元，盡管如此，他還是得做。

常有朋友看到他雙手後驚訝的說，這麼嚴重怎麼可能申請不到手冊？廖凰佑氣憤的說，他可以理解社會歧視眼光，但不能忍受症狀比他輕微的都申請到，難到如坊間所傳，花20萬元就能拿得到鑑定嗎？如果真要20萬元，他也沒有錢，他1年還不到10萬元，這還沒扣掉生活所需，社會竟是如此不公平，他一度萌生要放火燒了社會處的念頭。

斷指不但毀了他的人生，也可能毀了他的感情，廖說，有個交往4年多的女友，感情穩定，但對方父母不太接受一個沒有固定工作的男人，他擔心說，母親有一天終會離開，到時就沒人可以照顧他了。

南投縣衛生局表示，根據衛福部在2017年新修訂的身心障礙者鑑定表，兩肢最少要有3指（含大姆指或食指），但廖先生都不符標準，連輕度都不算，縣府會持續尋求任何協助辦法。

根據衛福部身心障礙鑑定表項目，有9項評斷標準，包括，一上肢腕關節以上欠缺者；一上肢之大拇指及食指自掌指關節處欠缺者；一上肢之三指（含大拇指或食指）自掌指關節處欠缺者；兩手部分指節欠缺之手指共五指以上者；一上肢肘關節以上欠缺者；兩上肢之大姆指及食指自掌指關節處欠缺者；兩上肢各有三指（含大姆指或食指）自掌指關節處欠缺者；一上肢自肩關節完全欠缺者；兩上肢腕關節以上欠缺者。

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