高雄確診女「曾揪9人爽吃火鍋」！店家急回應：已做全面消毒

地方中心／高雄報導

一名20歲女子日前從菲律賓返台，在進行14天居家檢疫後，本該再進行7天自主健康管理，但她還沒等篩檢報告出爐，就約了9名同事聚餐吃火鍋。未料，事後女子卻被檢驗出確診新冠肺炎。對此，火鍋店家表示，「我們知道後就趕快做一個緊急處理，我們員工平時都有佩戴口罩」。

▲店家表示，已做過全面消毒。（圖／地方中心翻攝）

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該名女子11月底從菲律賓返台，並依規定進行14天居家檢疫，期間沒有出現任何症狀，12月10日居家檢疫期滿後，也依規定到醫院自費篩檢，並進行7天自主健康管理，但未等到篩檢報告出爐，她就於10日就約了9名同事聚餐吃火鍋。未料，檢驗報告出爐後，卻發現其確診新冠肺炎。

對此，店家表示，「確診者來店用餐，我們知道後就趕快做一個緊急處理，我們員工平時都有佩戴口罩，也有做消毒的動作，目前也過了，大家也沒有症狀，店面全面消毒，大家不用擔心，因為本身時效性也過了。」

店家也提到，「員工他們有保持距離，平時都有佩戴口罩，防護措施有做好，收桌子一定都要用酒精消毒，當天知道馬上就做全面消毒，整間店都消毒的動作，請大家不用擔心。」

對此，衛生局也表示，本案於第一時間掌握9名接觸者均接受居家隔離目前健康無虞，無社區感染風險。呼籲健康自主管理者切勿以身試法，應落實遵守相關防疫規定，應避免進入公共場所，也禁止參加元旦跨年活動。

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