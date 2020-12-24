青海天空神秘異象「巨大火球」爆炸墜落！10秒閃炸地表　居民尖叫

▲「巨大火球」爆炸墜落！飛機上拍攝神秘一幕。（圖／翻攝微博）

記者許力方／綜合報導

青海有網友爆料，23日凌晨在玉樹襄謙縣拍到天降一顆「巨大火球」，不少居民親眼目擊這一幕神奇天象，嚇得紛紛拿出手機拍攝，還有搭飛機乘客從高空錄影，伴隨爆炸巨響，超高亮度宛如白晝。事後當地地震網記錄到，確實發生疑似隕石（火流星），於早上7時25分墜落地表。

玉樹地區上空23日清晨發生異象，有網友爆料，突然有不明物體劃過天際，疑似外太空隕石墜落，照亮一片黑暗，短暫絢爛後消失地平線，空中留下絲絲白煙痕跡。公安局響應也稱有看到火球且有震感，以為是地震，但暫時都沒有發現墜落物的蹤跡，縣府表示，不明物飛往西湖昌都，並未墜落襄謙境內，有待官方後續通報確切訊息。

▲青海天空神秘異象居民尖叫！測得地震、跟餘煙。



據悉，當時居民先是聽到一聲爆炸巨響後，超大火球10秒內快速墜落，刺眼光芒宛如日出般，瞬間引起眾人目光，就連西安飛往拉薩的西藏航空TV6018航班上也有乘客目擊，從高空拍下驚人一幕。

中國地震台網也於晚間證實，凌晨疑似有一顆火流星墜入青海玉樹，青海地震台網記錄到此事件，落地時間發生於早上7時25分，深度約10公里，位置大約在青海襄謙玉樹交界，並公布震度表證實確有測得震度。

►取得衛福部健食字號調節血脂、體脂雙認證