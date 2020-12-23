21歲大眼妹Tinder約到壯壯男！　慘成裸屍「凹折塞手提箱」丟樹林

▲ 英國女孩米爾蓮格蕾絲（Grace Millane）獨自到紐西蘭旅行，卻慘遭謀殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

21歲的英國女子格蕾絲（Grace Millane）2018年時，獨自一人到國外旅遊，但卻在紐西蘭的奧克蘭（Auckland）失蹤，經過追查後發現，她與一名男子親密地進入旅館後就再也沒有出來過，而男子則是供稱他將人殺死後「將屍體對折」塞入手提行李箱內，隨後帶出棄屍。

綜合外媒報導，格蕾絲於2018年12月1日晚間，被拍到與身材壯碩的男子傑西（Jesse Kempson）進入位於奧克蘭的旅店，兩人有說有笑、動作十分親密，2日時正逢她的生日，但遠在英國的家人卻遲遲沒有聯繫上人，這才驚覺事情似乎不太不對勁。

警方對格蕾絲失蹤事件展開調查之後發現，格蕾絲透過Tinder認識了傑西，兩人相約一起喝酒，但進入旅店後就再也沒有於監視器中出現，倒是傑西用手推車將兩個箱子推出，並大步走出旅店，後來經過確認，其中一個箱子裡面裝的即是「全身赤裸、被凹折」的格蕾絲。

報導中指出，格蕾絲的屍體在一處郊區的林地裡被發現，而傑西在認罪後還被挖出，犯下格蕾絲案的前8個月性侵了另一名英國遊客，這名受害者一直沒有報案，直到傑西的照片被公布之後，才鼓起勇氣出面指證，並稱自己一樣被帶進房間，但因為拒絕求歡遭到性侵。據悉，日前兩起案子審判結束，傑西被以性侵跟謀殺罪名，分別被判刑11年以及最少17年的有期徒刑。