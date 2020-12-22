國民外交成果亮眼　中華民國國民外交協會台南市會首任女會長出線

▲中華民國國民外交協會台南市會，舉辦新、卸任會長交接，新任會長陳秋麗，在前會長蔡在明手中接下重責，正式成為下任會長，成為該創會以來首位女性會長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國國民外交協會台南市會，22日晚上6時30分在台南市東東宴會式場舉辦新、卸任會長交接，新任會長陳秋麗，在榮譽會長陳榮東監交下，由前會長蔡在明手中接下印信，正式成為下任會長，也是該會自1978年前台南市長張麗

堂創會迄今，首位女性會長，有其特殊意義。

典禮中邀請到諸多中央、地方首長、民代暨各界嘉賓，包括台南市長黃偉哲、台南市議會議長郭信良、外交部 NGO 執行長王雪虹、科長吳芬滿、外交部雲嘉南辦事處主任郭炳宏、副參事蔣忠良和立委王定宇、林俊憲、陳亭妃等人與會觀禮。

黃偉哲市長肯定該會長期以來推動、執行國際實質民間外交的辛勞及貢獻，嘉許蔡在明前會長一年來領導全體會員，在國際事務領域戮力所獲致的成效；黃偉哲市長感謝該會重視防疫工作身體力行，並在國際事務上參與及協助國際友人防疫，讓國際姐妹會、友邦感受到台灣的熱情與愛心，他也在國際事務上勗勉新任陳秋麗會長，再接再厲幫政府開拓更多、更寬濶的實質外交，提昇台灣、台南市在世界的能見度。黃偉哲市長並頒發全體理、監事當選證書。郭信良議長、 NGO 王雪虹執行長也接續致詞鼓勵、期許 。

中華民國外交協會台南市會，係目前我國唯一長期活耀於三大洋五大州國際事務的「國民外交」國際社團（英文簡稱 PTPI,世界總會1956年由美國前總統艾森豪創立於美國堪薩斯市）。該會成員來自民間各階層不同行業，均為長期熱心民間實質外交的人士。迄今40餘年來一直凝聚強烈共識為我國特殊的外交困境付出一份可貴的心力。該會曾主辦1999年、2009年兩次泛太平洋亞洲區年會及 2014 年世界大會（該次大會馬英九總統由台南市會推薦獲頒艾森豪和平獎），其間相關會務的成效極其斐然、國內外口碑至佳。

新任會長陳秋麗表示，該會信譽卓著、功在國家社會，是台灣國際社團中的佼佼者，如今新任2021年會長，誠惶誠恐，希望全體會員暨社會各界人士能共襄盛舉，不吝賜教指導，以不辜負大家的期盼再創新局！

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