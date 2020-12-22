台北馬拉松直擊！眼鏡哥超狂告白「老婆妳在哪」　全場笑歪：罰跪囉

▲眼鏡哥不斷對空告白。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

備受矚目2020台北馬拉松已圓滿落幕，就有網友當天在賽道上直擊，有位眼鏡哥邊跑邊大喊，「老婆~妳在哪裡呀？」接著一連串對空喊話，戳笑許多人，不少網友吐槽，在這種情況下根本不敢相認，但更多人笑噴懷疑，「其實他沒有老婆吧！」

網友今在「爆廢公社公開版」po出影片，直呼「台北馬拉松最感人的一幕。」只見一位眼鏡哥高舉著雨衣，不斷對著前方喊話，「老婆~妳在哪裡啊？只有14度，妳要不要穿雨衣，小心感冒阿！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

一席話惹笑四周參賽者，而眼鏡哥似乎更起勁，接著深情告白道「妳知道嗎？沒有水的地方是沙漠，沒有妳的地方是寂寞。等我一下，老婆......。」

隨著他無厘頭又高亢的告白，其他人紛紛給予歡呼和掌聲，還有人忍不住說，「催落去！沒有追到，回去罰跪喔，哈哈哈哈哈哈！」

▲周圍參賽者都笑了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

影片曝光後，掀起熱烈回響，網友們不禁笑回，「太浪漫了啦」、「我如果是老婆，可能會破大會紀錄，率先抵達終點」、「醒醒吧！你沒有老婆」、「這就是真愛」、「他壓根兒沒老婆」、「我一定加速逃離，太丟臉了」、「老婆立馬開外掛！破世界紀錄~勇奪冠軍」。

值得一提的是，「2020台北馬拉松」今年吸引2萬8千名國內、外跑者共襄盛舉，它也是國內唯一獲世界田徑總會（WA）「銅標籤認證」的市區馬拉松，主辦單位排除萬難，邀請12位國外頂尖好手提前來台，不但接受14天的隔離檢疫，同時在出入境及賽前更通過多次篩檢，確認安全無虞後，才與全體參賽者同場競速。

►觀看影片請點。