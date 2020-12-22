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北京體大設立「霹靂舞班」　全國收11人「目標巴黎奧運」

▲▼北京體大設立「霹靂舞班」　全國招11人「目標衝擊巴黎奧運」。（圖／翻攝中新社）

▲北京體大今年設立「霹靂舞班」，目前有11名學生。（圖／翻攝中新社）

記者蔡紹堅／綜合報導

2024巴黎奧運會將新增霹靂舞為比賽項目，北京體育大學今年也設立了霹靂舞實驗班，向全國招生，通過層層選拔，錄取了共11名學生，目標衝擊奧運。

根據《中新社》報導，北京體育大學2020年起在藝術學院下設立了霹靂舞實驗班，面向全國招生，經過層層選拔之後，錄取了11位來自各地的學生。

報導提到，北體大霹靂舞實驗班的課程設置十分豐富，根據霹靂舞的項目特色，學校會對學生進行技術、體能、風格、實戰等方面的訓練。

除此之外，霹靂舞專業的學生還需要進行理論學習，包含藝術概論、舞蹈概論、運動生理學、解剖學、樂理理論等在內的課程，都是學生們需要掌握的基本知識。

▲▼北京體大設立「霹靂舞班」　全國招11人「目標衝擊巴黎奧運」。（圖／翻攝中新社）

北體大第一屆霹靂舞班的學生，大多擁有舞蹈基礎，部分學生還有健美操項目的訓練經歷，不過，比起技巧實戰類的課程，理論課程對他們來說更具有挑戰性，許多學生都認為樂理課程實在是「聽不懂，跟不上」。

對學生在理論課程上遭遇的挫折，北體大霹靂舞專業老師陳瑞思表示，平常都接觸不到這個東西，從理論上來講，可能會比較難理解，但是這門課程非常有助於學生理解音樂，譨幫助提升音樂與動作的融合度。

上完了一個學期的課程，許多同學都感到收穫豐富，來自山東的學生徐廣昊表示，在學校學習，比較好出東西，「有一個技巧，自己在家練了一年半都沒什麼成效，來到學校大概練了四節課，就可以完成掌握。」

霹靂舞正式成為巴黎奧運會的競賽項目後，班上的師生都非常興奮，並將衝擊奧運當作目標。不過，北體大藝術學院副院長李小芬表示，能否參與奧運，取決於招來的學生，是否具備一些技能，「從上一屆學生來看，離我們衝擊奧運會的水平還是有一定的距離。」

此外，陳瑞思也強調，這些學生不像國家集訓隊一樣，目標就是拿冠軍，對於這些學生來講，後面還要涉及就業問題。

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