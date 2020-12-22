駐美代表處正名太敏感　外交部解釋「進行中」真正意涵

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

針對駐美代表處正名一事，外交部次長曾厚仁21日在立法院備詢時指出「進行中」。不過，外交部接連兩天都澄清，強調並非進行此案，而是推動駐處更適當名稱，是長期努力的目標，而這個努力是持續進行的。

由於美國78位國會議員包括眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院外交委員會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）等，日前有致函國務卿蓬培奧，希望將「台灣駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。

對此，民進黨立委羅致政21日在立法院質詢時，追問外交部的立場，曾厚仁答詢表示，因為正在進行中，有敏感性，他也說，這一直是外交部努力的方向。

對此，外交部發言人歐江安22日表示，曾厚仁有特地請她再澄清昨天的談話，主要是在質詢時，他並沒有很充分的時間表達想法，所以連貫在一起有可能會造成誤解。

有關曾厚仁提到「進行中」，歐江安表示，大家可能會以為是「進行中的案子」，但曾厚仁的意思是推動與美方提升友好關係，及推動駐處一個更適當的名稱這是一個長期努力的目標，這個努力是持續進行的。這並非指已經進行這個案子。