打卡娃娃斷頭畫面曝！員林公園馬卡龍人偶「遇劫」...醉男：紓壓

▲員林公園裝置藝術人偶娃娃慘遭斷頭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市公所為迎接牛年，18日在員林公園放置彩繪牛型鐵桶、裝置4個藝術娃娃供遊客打卡拍照，未料昨(21)日夜晚，其中3個娃娃慘遭斷頭1個被偷，損失2萬元，員林警分局調閱路口監視器追查，劉姓街友被逮後，向警方供稱是因為酒後心情不佳，才會徒手將娃娃頭折斷丟棄在涼亭，訊後被依毀棄損壞函送地檢偵辦。

員林公園內除了有用水桶、大型廢油桶製成6隻型態不同、色彩繽紛的鐵牛外，公所也布置聖誕節氣氛，邀請來自雲林北港的「帶偶回家工作室」在公園水池廣場前，以花盆為素材創作花盆人偶，並在樹上掛滿馬卡龍色的花盆燈飾，加上點綴藍白水滴燈飾，以妝點的手法為廣場做設計，讓白天及夜晚充滿溫馨氣息。

▲員林公園裝置藝術人偶原貌，紅圈處已遭竊。（圖／記者唐詠絮翻攝）

沒想到布置好才3天，就傳來娃娃斷頭遭偷竊的惡行，警方成立專案小組追查，今天上午在員林公園涼亭內查獲劉姓街友，劉男也向警方坦承該裝置藝術為其所破壞，供稱是飲酒後心情不佳徒手將公園所擺設裝置藝術品破壞後丟棄於涼亭旁，全案依毀棄損壞函送彰化地檢署偵辦。

▲員林公園裝置牛年意象。（圖／記者唐詠絮翻攝）

員林分局分局長謝錫釗表示，本案受理後相當重視，以偵辦重大刑案方式作任務分工，執勤同仁勤務落實，觀察入微且反應機敏，進而查獲犯嫌，積極偵辦案件，有效打擊犯罪，防制其他不法案件發生，共維良好社會治安環境。

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