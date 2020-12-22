自拆電線桿「一敲壓死老婆」　人夫氣告鄰居竟獲賠13萬元

記者黃翊婷／綜合報導

大陸浙江省台州市顧姓男子為了方便房屋裝修，自行拆除住家旁邊的電線桿，沒想到卻意外壓死妻子，他一氣之下向電力公司及王姓鄰居提告求償人民幣150萬元，沒想到後來竟然真的獲判賠償人民幣3萬元（約新台幣13萬元）。消息傳開後，掀起大陸網友一陣熱議。

▲顧男拆電線桿意外壓死妻子。（圖／翻攝自微博／人民網）

根據《瀟湘晨報》報導，顧男家與王姓鄰居家中間有一塊約80公分寬的空地，他為了方便房屋裝修和增加採光，今年2月8日與鄰居商量之後，決定拆除兩屋之間的一根電線桿；他拿著工具在底部敲了一圈，電線桿緩緩傾倒靠在房屋外牆，他擔心會壓壞窗戶，於是請妻子拿木棍頂住窗戶，沒想到電線桿突然滑動，當場砸中妻子。

顧男的妻子送醫急救，仍因傷勢嚴重宣告不治，他認為釀成悲劇的「凶手」是王姓鄰居和電力公司，於是向兩者提告求償人民幣150萬元（約新台幣645萬元）。仙居法院一審認定之所以會發生這樣的憾事，是因為顧男擅自拆除電線桿所致，考量到鄰居同意進行適當補償，因此判賠人民幣3萬元。

顧男不服並提出上訴。但中級人民法院法官認為，顧男與妻子都是成年人，理應知道架設或拆除電線桿最好交由專業施工人員，卻擅自進行拆除，結果鬧出人命，雖然令人痛惜，但也只能自行承擔責任，法律無法支持家屬的訴求，最終裁定維持原判。

消息在網路上傳開後，網友們紛紛留言反酸顧男，「電力公司沒要你賠電線桿就很不錯了」、「鄰居實在慘，快遠離這家人吧」、「等等，丈夫不算過失致人於死嗎？」、「這也太離譜」。