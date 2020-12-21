台中今年流感重症死亡累計8人　衛生局：7人沒接種疫苗

▲台中今年流感重症死亡累計8人，衛生局曝：當中7人沒做這件事。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局再添購5600多劑公費流感疫苗，今天（21日）起開放台中市民或在台中市工作、就學的民眾免費接種。衛生局疾管科長湯澡瑛表示，今年累計到12月14日為止，台中市流感重症死亡案例共計8例，最小6歲、最大89歲，當中就有7個人未接種疫苗，而重症個案則較去年同期大減8成，研判與民眾有防疫意識，戴口罩、勤洗手相關。

衛生局表示，目前台中市公費流感疫苗已接種72萬多劑，使用率達採購量的97.7%，其中，65歲以上長者接種率為54.8%(目標52.5%)、50至64歲成人接種率為19.8%(目標18.7%)、6個月至學齡前幼兒接種率為54.8%(目標55.5%)、國小國中高中職等學生族群接種率則為73.8%(目標80%)。

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依據疾病管制署資料顯示，今年截至12月14日止，全國流感併發重症病例累計443例，其中台中市流感併發重症個案累計35例，死亡個案7例，相較於去年同期重症196例、死亡42例，大幅減少8成。對此湯澡瑛表示，可能與民眾防疫意識高漲，戴口罩、勤洗手有關。



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