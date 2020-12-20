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監獄生活曝！「吃好料、打電動」比當兵爽　網喊：我可以馬上進去

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▲▼監獄（示意圖／取自Pixabay）

▲監獄。（示意圖／取自Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

做錯事都需要付出代價，若是危害到社會，可能就要入獄服刑，因此有網友好奇「監獄的生活是什麼樣子？」貼文一出後，引發熱烈討論，一名在監獄內工作的網友列出「獄友作息表」，不僅吃得比當兵好，逢年過節會加菜，休息時間還可以打電動，許多人看到後驚呼連連，還笑說「比當兵還爽耶！」

該名網友在PTT板上發文，列出監獄內犯人的作息表，每天早上6時40分起床，梳洗好吃完早餐，還有提供獄友抽菸的時間，9時進工場工作，「原則上台灣各監所的工場，還是以勞力密集、低附加性的作業為主，只有少數人可以申請技訓，或是有特殊專長可以去做技術類的工作」。

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▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲監獄的食物都是經過瑩養考量所設計的。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash）

他透露，午餐吃得比較好，菜單也會公布在網路上，「是經過營養考量設計的菜單」，逢年過節時還會有應景食品加菜，若因為宗教而有禁忌，也會另外準備食物。吃完飯後繼續上工，「作業總時數大多比勞基法規定還要少」，如果管理沒要求太嚴，一個禮拜會有幾天可以看電影、唱卡拉OK，沒事的話就是寫信、看書、抄佛經等。

吃完晚餐後，18時後就是自由時間，因為「講求人權」，獄友可以看小說、看電視、聽收音機、玩電動等，有的人則會在房間鍛鍊身體，直到晚上21時關燈就寢。他補充，「獄中有固定安排運動的時間，如果下雨就在工場做室內運動」。此外，一個受刑人每月餐費是2000元，扣除水電瓦斯人力成本，一天平均60元，如果受刑人付不出餐費的話，「餐費、健保補助等，都是用人民的納稅錢」。

▲▼監獄,逃獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多網友笑說，獄中生活跟當兵有87%像。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

許多網友看完後，紛紛直呼「待在監獄過超爽」，「如果又能用手機上網加上有冷氣吹，我完全可以馬上進去」、「難怪一堆在監獄變胖的，吃得這麼好」、「監獄排除不能放假比當兵還爽」、「犯罪比老實人過更爽」、「跟我當兵生活有87%像」、「就是這樣有些遊民寧願被關，有吃有喝有地方睡，比外面好混」。

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關鍵字：

監獄犯罪PTT當兵

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