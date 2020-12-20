男大生上傳不雅照！美國秒通報台灣　網震驚：FBI WARNING是真的

▲美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」發現有人上傳不雅畫面，IP來在台灣。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者董美琪、劉昌松／綜合報導

一名林姓男大生因為好奇在網路搜尋「蘿莉」，抓了幾百張各國小女生的不雅照，並將其中170多張照片上傳雲端。美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」發現後，立刻通報台灣追查，檢警最後根據IP找到林男，發現他早已刪檔，且查無散布紀錄，18日將他不起訴。不過此舉也引起網友震驚，紛紛討論，原來美國一直都在盯。

美國「國家失蹤及受剝削兒童中心」平日只要監控到疑似兒童或少年受害的資訊，就會調查，2019年間他們發現有人上傳了大批多國兒童裸露性愛照到Google雲端，上傳IP來自台灣，於是通報台灣司法機關處理。

檢警單位循線逮到年約20歲的林姓男子，他坦承因好奇上網用「蘿莉」搜尋，下載很多相關照片，再上傳雲端硬碟，但之後已經刪除。檢察官認為，因為林男只上傳自己的雲端硬碟，查無有散布的證據，與《兒少性剝削防制條例》罪行條件不符，因此給予不起訴。

不過大批網友看到新聞後，在PTT八卦版熱烈討論「所以個人雲端的資料美國要看很容易？」、「原來FBI WARNING都是真的」、「猜除了這個，美國還有做別的網路監控」、「美國本來就是網路監控做最大的國家」、「FBI真的會監視了」、「逃過美國追殺的男人」、「平常google都翻你資料看唷」。

另外也有人覺得合理，「雲端可以分享所以要抓吧」、「正常啊，以為老美就不會看你傳甚麼資料嗎」。

▼多數人都看過「FBI WARNING」。（圖／翻攝爆廢公社）



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