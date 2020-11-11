分手1年！他登雲端驚見「恩愛私密照」...崩潰：我徹底輸了

▲原PO看到前女友與其現任男友的私密照。示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

許多情侶在熱戀時，為了滿足另一半或自身需求，就會拍攝性愛私密照。一名男網友發文表示，他與前任已經分手快一年了，想不到某天竟在雲端上，看見對方和「表弟」的私密照，且欣賞完以後，還讓他心理陰影超重，「我徹底輸了！」貼文曝光後，立刻引發熱烈迴響，還有網友笑稱，「至少知道輸在哪裡」、「還好沒傳過雲端」。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他與前女友在交往時，有共用一個雲端空間，只是想不到已經分手將近一年，他居然還可以順利登入。原PO登入帳號後，也在雲端上發現了驚人祕密。

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▲原PO看完照片後，瞬間崩潰。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

原PO表示，他的前女友超級糊塗，竟將「她跟現任男友的私密照」上傳到這個雲端內，因此當他一登入，雙方的恩愛畫面就完整呈現在他面前。原PO看完照片後驚呼，「X！難怪她會跟我分手，我徹底輸了！現在心理陰影超重，該怎麼辦？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「原來就是輸在尺寸」、「應該不是陰影大，是那男的比你大」、「原來是大小的問題」、「放你的上去一起嗨翻天」、「沒關係，可以短小精幹、才幹過人」、「叫你不要喝太多飲料呀」。此外，也有人幽默表示，「沒圖沒真相」、「不合格，要附圖啊」、「雲端在哪？圖又在哪兒」。