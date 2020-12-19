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花蓮讀經擂台賽！全程150題每題20秒回答　22隊競爭激烈

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▲i讀經擂台賽全花蓮縣共有22隊參加競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

i讀經擂台賽全花蓮縣共有22隊參加競賽，競爭激烈。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府積極推動讀經教育，19日在北昌國小隆重舉辦「i讀經花蓮縣讀經教育擂台賽」，縣內共有22隊參加競賽。花蓮縣政府秘書長張逸華在教育處代理處長饒忠的陪同下蒞臨現場鼓勵考生，提醒以平靜之心參加擂台競賽。

花蓮縣政府近年來積極推動讀經教育，讓孩子們在充滿聖賢智慧的經典環境下，建立閱讀習慣，培養良好的品格，透過閱讀經典，讓孩子們在聖賢智慧的磐石上，展現獨立自律、穩重負責、智慧的特質，遇問題能從容解決。同時與花蓮縣讀經學會合作，以寓教於樂的方式到各校辦理讀經闖關活動。

▲i讀經擂台賽全花蓮縣共有22隊參加競賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲與會貴賓共同推動「經典方塊」。

競賽從張逸華秘書長與眾位貴賓共同推動「經典方塊」拉開序幕，會場以「閱讀經典」、「書香滿廳」、「深耕花蓮」、「歡樂讀經」，展現花蓮縣政府推動讀經教育，豐富孩子的品格思想，奠定良好的美德基礎，閱讀經典累積花蓮學子知能資本。

i讀經擂台賽的試題範圍以縣府編印之《花蓮縣推動讀經教育讀本》為主，也包含字音字形以及常用語詞、成語及語文常識等。競賽題目採現場投影方式呈現，每題答題時間為20秒，參賽學子使用「IRS無線遙控器」進行作答，競賽全程共有150題，計分方式為答對1題得2分，滿分300分。個人得分成績總和，取前5名；團體成績取前5名，以組內5名選手個人成績之總和計算；若有同分時，以PK賽分出勝負。

活動競賽場內競爭激烈，花蓮縣讀經學會除了安排讀經闖關活動，也提供立即拍照相、造型氣球等讓參賽選手及親友可以舒緩競賽的緊張氣氛，在活潑歡樂中完成競賽活動。

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