北京又發現本土個案　將嚴格落實「14+7」政策？

▲大陸持續嚴控境外移入風險，控制本土病例增加。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

北京今19日舉辦新冠疫情防控工作第188場新聞發佈會，北京市疾控中心副主任龐星火介紹，自2020年12月19日起將朝陽區漢庭酒店大山子店划定為中風險地區，北京市其他區域風險等級不變。另外，「14+7」防疫政策將嚴格落實。

據了解，目前入境北京還是維持14天隔離政策，後面7天並未強制居家檢疫，而是採取自主管理。但隨著北京昨起開始嚴格要求執行入境人員「14+7」醫學觀察措施。有知情人士指出，如果零星個案不斷增加，未來北京防疫措施可能回到今年兩會前防疫模式，嚴厲執行「14+7」政策，後面7天觀察期必須「關在家裡」。

但截至目前，除了中高風險地區嚴格執行以外，其他地方還是維持自主管理。北京也從昨天開始嚴格要求執行入境人員「14+7」醫學觀察措施，划定密接範圍，確保不會漏掉任何一人。但尚未強調後面7天必須強制在家隔離。

▲北京針對疫情防控隨時做出調整。（圖／路透社）

另外，龐星火今表示，「北京將針對疫情風險等級變化，及時強化各項防控措施。」首先對中風險地區及周邊小區居民開展症狀排查和核酸檢測，中風險地區及周邊進行環境核酸檢測。

舉例爆發疫情慶豐包子店週邊，全部關閉中風險地區商店，周邊集體單位、小區、服務業場所等嚴格出入登記、加強測溫驗碼。周邊餐飲店、便利店、美容美髮、健身場館等場所限流，縮短或調整營業時間。

目前，北京列為中風險地區人員原則上不得離京，如需離京必須持7天內核酸檢測陰性證明。出行時盡量不要乘坐公共交通工具，並做好自我健康監測，出現異常症狀及時就診。