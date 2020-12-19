女兒點香扮鬼臉「拜拜回家2懲罰」　媽感激：土地公幫我教小孩

▲女兒被燙傷，整個晚上頻頻喊痛！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「也許是巧合！」一名媽咪透露，日前帶女兒去拜拜，結果孩子點香，故意捉弄原PO，還調皮扮鬼臉，可把原PO給氣壞，結果女兒先是被香燙到，又腳拐到，明明沒傷勢卻痛了一個晚上，而原PO發現不對勁，內心趕緊向土地公致謝，神奇的是，孩子突然可以跑跳也不喊痛了，引起網友直呼不可思議。

新北一名女網友在臉書《靈異公社》分享一樁玄奇經歷，每到初一、十五，原PO習慣會去土地公廟祈福，某天女兒也跟著去，乖巧走去點香，而原PO放完供品後，準備伸手拿香，怎料反被女兒戲弄，「這個小妮子把香縮回去，還對我扮鬼臉！」

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原PO森77責罵「妳這個沒良心的」，結果神奇巧合發生，女兒插香時被燙到，不過沒有起水泡，皮膚表面只呈現紅紅的狀態，原PO便調侃「活該～土地爺爺在懲罰妳了，誰叫妳對父母不敬。」

拜完後，母女倆要準備坐著休息時，又發生驚奇狀況，女兒委屈喊話「拐到腳了！」原PO急忙檢查，也沒有嚴重傷勢，下秒她藉機來一場機會教育「妳看看～土地爺爺真的很生氣妳對父母不敬喔。」

說也奇怪，女兒被香燙到的地方，根本沒有傷口，但孩子卻哀哀叫一整晚「很痛～」原PO邊擦藥，同時媽媽經碎念「看妳以後還敢不敢對父母不敬」，到了隔天早上，女兒起床還是拚命喊痛，表示昨日腳拐到，走路很疼。

頓時，原PO彷彿懂了，猜想土地公冥冥之中在教訓孩子，因此她趕緊在內心默念「謝謝福德正神幫我教小孩，她也受到教訓了，她會有所收斂，請福德正神原諒她，並謝謝祢。」

正當母女倆準備出門，要去上學時，女兒卻突然可以跑下樓，還燦笑表示「咦...真的不痛了ㄟ！」原PO臉上則掛著一抹微笑，感動直呼，「心中暖暖的，對土地爺爺再一次的謝謝，也許是巧合，也許福德正神都在四處默默守護著我們」，從此之後，女兒去廟裡點香，都會乖巧遞給原PO。

▲網友也分享有趣經驗！（圖／翻攝靈異公社）



靈驗的故事曝光後，網友們也嘖嘖稱奇，「土地公爺爺都有在聽信眾說話，我們家毛孩都是旁邊爺爺在照顧」、「無形的教育能力」、「土地公爺爺人很好～去他那裡都會感到很安心」、「這間超級靈」、「好靈驗哦，會幫你教訓小朋友」、「土地爺爺在等她跟妳道歉吧」。