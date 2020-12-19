　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2020高雄國際發明展　龍華科大奪14金11銀6銅

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／龍華科大提供）

▲龍華學生向外國評審用英文說明「智慧型追蹤打光機器人」設計原理與功能。（圖／龍華科大提供）

記者崔至雲／台北報導

龍華科技大學指出，該校師生日前共推出31項發明專利，參加2020 KIDE高雄國際發明暨設計展，最終獲得優秀成績，包含14金11銀6銅，參賽作品全數獲獎；其中陳硏發長永裕及蘇聖煌師生團隊作品「多用途日期章模組」發明專利，更獲得全場唯一的「最佳創新獎」特別獎肯定。

今年的發明暨設計展雖受疫情影響，仍有來自加拿大、美國、克羅埃西亞、荷蘭、印度、大陸、伊朗、韓國、泰國、馬來西亞等28個國家、共計408件創新發明作品參賽，競爭相當激烈。而展覽評分方式皆為英文講解，不僅讓學子有增加英文實戰的機會，更能讓創意與國際接軌，提升國際競爭力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為鼓勵師生參與創新研發並創造產業效益，龍華科大今年由校內眾多創新作品中，擇優遴選31項發明專利及作品參展、逾80名師生團隊參與競賽，範圍涵蓋居家用品、醫工、電子設備、教育項目、綠色環保等發明專利。

其中電子系陳永裕、蘇聖煌老師指導的學生團隊作品「多用途日期章模組」發明專利，是由電子系五專部學生呂紀臻，運用細膩巧思完成令人讚嘆的作品。作品發想來自於生活，將日期章以模組的方式附著於職章本體，只要調整10位元的轉輪，就可提供多種蓋印的選擇。該項作品不僅奪得本屆高雄國際發明展金牌獎，同時榮獲「最佳創新獎」，是全場矚目焦點，更獲得外籍評審高度青睞。

▲▼ 。（圖／龍華科大提供）

▲龍華師生團隊發明作品吸引民眾濃厚興趣。（圖／龍華科大提供）

龍華科大說明，此次獲得金牌殊榮的14件作品，包括胡淑珍師生團隊「多功能性應用背包」、阮耀弘和賴鈺晶師生團隊「基於大型車輛轉彎提示禁入區域的警示模組」、邱冠舜師生團隊「用於無人直升機的油電驅動結構」、王永銘師生團隊「防針扎安全機制」及「個人隔臭指甲工作盒」、沈志陽師生團隊「迴轉平檯殺菌裝置」、陳志文師生團隊「油門控制安全裝置結構」、陳永裕和蘇聖煌師生團隊「多用途日期章模組」、宋大崙和李九龍師生團隊「薄膜測厚儀」、翁文彬師生團隊「多孔徑矽膠拋光墊」及「高效率聚氨酯皮研磨墊」、李九龍師生團隊「鋁箔吸管的製造方法」、蕭瑞昌師生團隊「坐式滑水板」及「螺旋波浪香環結構」，研發實力備受肯定。

▲▼ 。（圖／龍華科大提供）

▲龍華師生團隊獲14金11銀6銅。（圖／龍華科大提供）

此外，阮耀弘師生團隊「具備抬頭輔助顯示的安全帽」、邱冠舜師生團隊「用於動力直升機的齒輪傳動結構」、陳佳莉師生團隊「以複數條碼產生具備完整資訊條碼之系統及方法」、張明弘師生團隊「智慧型追蹤打光機器人」、沈志陽師生團隊「智能針腳檢測系統」、曹中丞師生團隊「一種具有日咎功能的時鐘」、陳永裕和蘇聖煌師生團隊「太陽光電熱能複合裝置及智能監控之綠能系統」、趙娟黛師生團隊「自動偵測給水之飲水機結構及方法」、宋大崙師生團隊「高週波感應加熱於RDL線路應用」、翁文彬師生團隊「投幣式馬桶安潔墊」、蕭瑞昌師生團隊「打薄梳/挑染梳結構開發」等11件作品，也獲得銀牌佳績。

▲▼ 。（圖／龍華科大提供）

▲龍華科大參加2020高雄國際發明展。（圖／龍華科大提供）

獲得銅牌則有6件作品，分別為阮耀弘和張婷婷師生團隊「座墊可調整高度的輪椅」、邱冠舜師生團隊「渦輪噴射引擎用遙控直升機機身側板」、葉明豐和張明弘師生團隊「智慧型二段式車門鎖」、陳志文師生團隊「具壓縮及瀝乾功能之垃圾桶」、許祖嘉師生團隊「花園農場多語言導覽系統」、宋大崙師生團隊「智慧杯套」。

龍華科大校長葛自祥表示，多年來，該校積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並開設多項三創課程，以強化學生創新、創意、創業各領域所需之知識及技能，為國家社會培育優秀創意人才。

葛自祥強調，該校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，定位為培育產業優質實務人才、提供創新技術服務的應用型科技大學。學校積極鼓勵師生參與國內外競賽及展覽，此次參賽作品全部獲獎，充分展現師生研發成果，期望未來持續與業界交流，促進專利商品化，進而創造產品價值，達成培育學生創新創業目標。

ET快訊
快訊／古錐師郭主義愛女輕生亡　小女兒發80字聲明
愛上離婚女房東近況曝光　小鮮肉討拍「像田螺」狂被歪樓
快訊／中國宣布全國接種新冠疫苗　保護力基本半年
快訊／高雄南橫天池1女踩空　慘摔50公尺山谷亡
颱風「科羅旺」最快明生成！周一全台有雨　初雪時間點曝
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

批踢踢25週年將推新系統　2次紫爆都跟政治有關！創世神架出傳奇

影／連日本也失傳的技法！台南「信二竹店」百年工藝傳4代

2020高雄國際發明展　龍華科大奪14金11銀6銅

「我在批踢踢認識老婆」他有位詩人爸爸　靠《哆啦A夢》成功脫魯

媽曬女兒洗澡照！阿姨驚見「2顆」害羞炸　網全笑翻：好硬

颱風「科羅旺」最快明生成！周一全台都有雨　下初雪時間點曝光

耶誕限定投影藏滿彩蛋！歌劇院19米高「光之曲幕」首度有劇情

Z9神龍一眼猜出「纖腰妹」身分　肉搜技巧公開！帶動《我猜》熱潮

全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

歡慶南迴鐵路電氣化！台鐵台東站「12/20發售千份紀念套票」

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

當街砸車砍人片曝！上百人車目擊全程　他滿身血重傷送醫

職籃球員不雅影片瘋傳！　陳建州：盡最大努力保護球員

楊丞琳獻出第一次！向Blackpink御用老師學舞　編舞本人教《Not Shy》她興奮到爆

《Bad Romance》「七段高音」挑戰來了　李玟、鄧紫棋、黃霄雲狂飆太驚人！

批踢踢25週年將推新系統　2次紫爆都跟政治有關！創世神架出傳奇

影／連日本也失傳的技法！台南「信二竹店」百年工藝傳4代

2020高雄國際發明展　龍華科大奪14金11銀6銅

「我在批踢踢認識老婆」他有位詩人爸爸　靠《哆啦A夢》成功脫魯

媽曬女兒洗澡照！阿姨驚見「2顆」害羞炸　網全笑翻：好硬

颱風「科羅旺」最快明生成！周一全台都有雨　下初雪時間點曝光

耶誕限定投影藏滿彩蛋！歌劇院19米高「光之曲幕」首度有劇情

Z9神龍一眼猜出「纖腰妹」身分　肉搜技巧公開！帶動《我猜》熱潮

全台最狂海景第一排碼頭市集！駁二串連蓬萊商港區　聖誕跨年登場

歡慶南迴鐵路電氣化！台鐵台東站「12/20發售千份紀念套票」

萊豬命令24日表決戰　蘇貞昌：會依據國際標準嚴格把關

快訊／郭主義「愛女輕生亡」　小女兒發80字聲明：給我們一點時間

住高層樓收褲子「大腿猛烈爆痛」　她急診挨2針！網驚：嚴重致死

人間至痛！彰化父頭七夜...獨子車禍亡　喪家連兩天辦告別式

港生來台申請塞車？　陸委會：已加開時段特別處理

擺脫「卡脖子」命運　陸全力研發關鍵技術

半夜傳拖桌椅噪音！她崩潰「求樓上鄰居來聽」網歪樓　過來人有感

羽球打完瀕死抽搐　球友聽「電話指導CRP」不怕壓斷肋骨救回命

美議員籲駐美代表處改台灣　蘇貞昌：台灣在世界受到非常大重視

LIFE・經典／騎著腳踏車也能露營　折疊拖車讓一個人的旅行更舒適

生活熱門新聞

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

張爸與他的一千個帳號　張文政

電影少女的明星夢　前Ptt新聞部發言人高嘉瑜

女童留長髮　園方未過問直接剪掉

北北基宜豪大雨　北台雨不會下到明年初

徵剪片只匯20元！男逼求分期看傻千人

不敢承認是板主　前股票板主潘仕軒

看電影拍照被抓　她竟公審影城

2021燈會禁車令　網灌爆林智堅fb

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

翻Google地圖舊街景！「貨車上熟悉身影」讓網鼻酸

颱風明日生成！周一南台灣有雨

日月潭魚虎危機　居民1招拚消滅

更多熱門

相關新聞

南橫天池復通首起山難　婦踩空摔落50米陡峭山谷亡

南橫天池復通首起山難　婦踩空摔落50米陡峭山谷亡

高雄南橫天池路段開放後發生首起山難事件，一名年約70歲的老婦人與家人一行4人出遊爬山，在走到中之關步道的時候，婦人疑似不小心踩空，摔落一旁50公尺深的邊坡，同行的婦人兒子趕緊撥119報案，不過由於林道崎嶇不平，搜救人員靠近不易，只能冒險架設繩索下切靠近，不幸的是好不容易下達溪谷，婦人已經沒了生命跡象。

你這樣會失溫！高雄黑衣男夜跳港　海巡騙上岸

你這樣會失溫！高雄黑衣男夜跳港　海巡騙上岸

縮骨功行竊畫面曝！高雄170cm男「詭穿牆」

縮骨功行竊畫面曝！高雄170cm男「詭穿牆」

不捨好友遭罷免　林昶佐號召「全力動員挺黃捷」

不捨好友遭罷免　林昶佐號召「全力動員挺黃捷」

高雄「待轉大富翁」來了！70警力嚴陣以待

高雄「待轉大富翁」來了！70警力嚴陣以待

關鍵字：

高雄發明龍華科大

讀者迴響

熱門新聞

魔老闆囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

敲門想聊天…《型男大主廚》古錐師驚見愛女死在陽台

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

快刪掉！Chrome、微軟Edge 內藏「28種惡意擴充」

阿公阿嬤將2歲孫丟進火爐　爸媽見焦屍崩潰

郭主義愛女「本來今年宴客」　夫妻臉書都閃照

花8千住羅東溫泉酒店　小夫妻裸體躺床被闖門

秀英直接回答：少女時代是8人

木星哽咽哭了！交往13年男友不結婚：真的很難

《型男大主廚》古錐師愛女輕生 「妳好殘忍」

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

醫「1張圖」秒看腸癌7大徵兆！

蔡依林《甜秘密》MV遭負評！廖人帥失眠

更多

最夯影音

更多
超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢

超爽慶生！湊齊「周杰倫＋林俊傑＋蕭敬騰」　「3歌王合體」余文樂讚：生日歌超值錢
屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

屏東「巨無霸」綠鬣蜥抓到了　8年長到180cm！未來執行安樂死

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

瘦子「我們都害羞」還原合體蔡依林０對話　「費洛蒙」引熱議..會照講垃圾話：不能打折

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

彰化19歲男「爸頭七當晚」住家前200公尺撞亡！父子告別式僅差1天

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面