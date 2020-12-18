彰化男頭七…19歲獨子「幫家人買消夜」車禍亡　訃聞名「加方框」

記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化縣線西鄉頂犁村一名黃姓男子8日因病去世，沒想到他19歲的獨子頭七當晚外出幫家人買宵夜，卻在返家途中遭撞身亡，讓喪家接連送走兩人，只能心痛地在黃男訃聞上獨子的部分加上「方框」，示意該人已過世。

56歲的黃姓男子8日病逝，家人將告別式訂於19日，而黃男13日頭七法會晚間7時許，黃姓獨子騎車外出幫家人買宵夜，返家途中行經頂犁村中車路，與27歲黃姓女駕駛發生擦撞。

▲▼19歲黃男在爸爸頭七當晚被撞身亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）



黃姓獨子當場噴飛至少5公尺，機車被撞到扭曲變形。警消當場時，黃姓獨子已無呼吸心跳，頭部及手腳有些微擦傷，右手及右大腿有明顯封閉性骨折，送醫後不治身亡，而黃姓獨子車禍地點，僅距離家門200公尺。

警方表示，黃姓女子行駛時所在車道為幹道閃黃燈，而黃姓獨子為支道閃紅燈，雙方皆未酒駕，詳細肇事原因還有待釐清。

▲黃姓獨子的名字被框起，代表該人過世。（圖／記者唐詠絮翻攝）



據《聯合報》報導，黃家有3名子女，屬於經濟弱勢的家庭，黃父是家中經濟支柱，地方慈善會得知黃父過世後本要協助辦理，但家人婉拒，如今19歲獨子身亡，另兩名孩子一人念書一人工作，縣議員賴清美希望縣府主動關懷。

黃姓獨子突然離世，黃父的訃聞上也將獨子的名字框起，代表名單中此人離世。此外，黃家也將獨子的告別式排在20日，與黃父的告別式僅差一天。

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