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新竹市立動物園「再生週年」　26日「動物派對」入園抽iPhone12

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▲新竹市正府將舉辦「動物派對」市集歡慶再生周年。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市正府將舉辦「動物派對」市集歡慶再生周年。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園去（108）年12月28日再生重新開園將滿一周年，新竹市長林智堅宣布，一年來動物園創造了動物福祉提升、城市交流、人氣增加，下周六（26日）下午1時起，市府將舉辦「動物派對」市集歡慶再生周年，今（18）日特邀來自台北市立動物園、高雄市壽山動物園、台南市頑皮世界和新竹縣六福村的吉祥物們，與河馬樂樂一同大集合祝賀，共邀民眾當天憑動物打扮入園就送精美小禮物，還能抽最大獎iPhone12。

林智堅說，新竹市立動物園1936年創立，是全台原址現存最久的動物園，陪伴三、四代新竹人成長。因此他啟動動物園改造計劃，透過專業的建築師、植物學家、動物學家一起規劃，去年重新開幕，讓這座被遺忘的動物園，重新擦亮品牌，現在成為外地人來到新竹必去的景點。

林智堅表示，重新開幕一年來，新竹市立動物園創造了三大成功，第一提升動物福祉，以接近自然生態的環境，提供動物沒有籠子的展示環境，獲得107年國家卓越建設獎（規劃設計類金質獎）、109年國家卓越建設獎（環境文化類卓越獎）、109年日本Good Design Award及109年台灣建築獎 （佳作）的肯定。

第二增加城市交流契機，改建過後與日本的東武動物園以及高雄壽山動物園結為姊妹園，台南市頑皮世界、新竹縣六福村和台北市立動物園，都和新竹市立動物園緊密交流。未來，不管在動物醫療、教育以及展場設施的改善等各方面，仍將和台北、高雄、新竹縣、台南以及更多國內國外的動物園交流與互動。

第三動物園吸引了超高人氣，至今已近170萬人次參觀，門票收入達5700萬元，全台灣從北到南各縣市觀光客慕名而來，為觀光和商業的振興帶來絕佳效益。

產發處表示，動物園再生週年慶派對，將於下周六（26日）下午1至5時登場，於新竹公園百年大道擺設30攤文創市集。下午1時半，在動物園內大鳥籠旁的舞台區，將有兒童劇團及吉祥物樂樂見面會等活動。民眾除有機會和各動物園吉祥物合照，下午4時半還會現場抽出iPhone 12及紀念套書等獎品，誠摯邀請民眾當天穿戴動物的裝扮來參加，一起慶祝動物園再生生日。

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